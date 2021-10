GTA: The Trilogy – Neues Video verrät Release und zeigt die verbesserte Grafik

GTA: The Trilogy präsentiert sich mit einem neuen Trailer.

Seit ein paar Wochen ist es ein großes Thema: Das Remaster von drei GTA-Teilen aus der PS2-Ära wirft große Schatten voraus. Jetzt gibt es den ersten Trailer dazu, der euch Einblick darin gewährt, wie das Remaster aussehen wird.

GTA: The Trilogy – Neues Video vergleicht alte und neue Grafik

In einer Pressemitteilung gibt Rockstar Games bekannt, dass GTA: The Trilogy bereits am 7. Dezember 2021 für Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen soll. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich digital über den PlayStation Store sowie den Microsoft Store, den Nintendo eShop sowie den Rockstar Games Launcher. Vorbestellungen könnt ihr direkt auf der eigens dazu gelaunchten Webseite platzieren: Hier geht's zur Übersichtsseite von Rockstar Games.

In einem neu veröffentlichten Video könnt ihr euch selbst schon die ersten Vergleiche zwischen Original und der neuen Optik ansehen:

GTA 3: Der Stein, der danach alle Rockstar-Games ins Rollen brachte

Die Trilogie umfasst überarbeitete Versionen von GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas. Das alles fällt mit dem 20-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung von GTA 3 zusammen. Ja, richtig gelesen: Es ist tatsächlich schon satte 20 Jahre her, seit die Reihe mit dem dritten Teil in die heute noch aktuellen Open-World-Stadtkulissen umsiedelte und die reine Draufsicht im Gameplay hinter sich ließ.

Aus Anlass des Jubiläums verliert Aaron Garbut, Head of Development und Co-Studio Head von Rockstar North, ein paar Worte zum Einfluss, den GTA 3 auf die Entwicklung von Rockstar Games hatte:

"Mit GTA 3 konnten wir unseren Ansatz schärfen, mit dem wir Spiele entwickeln, und der begleitet uns seitdem bei jedem Spiel, das wir machen – angefangen bei GTA 3 bis hin zu GTA 5, der „Red Dead Redemption“-Reihe und allen anderen: Wir konzentrieren uns darauf, Welten zu erschaffen – und darauf, diese dann so glaubwürdig, detailliert, interessant, abwechslungsreich und lebendig wie möglich zu gestalten. Wir wollen Welten erschaffen, in denen man sich fühlt, als würde man darin leben, die sich dynamisch anfühlen und voller anderer Charaktere sind. Es soll nicht bloß eine Fassade sein, die nur für einen selbst dort lebendig wird, wo man sich gerade befindet, sondern so real, wie es uns möglich ist, und gefüllt mit Geschichten, Charakteren, Ereignissen und unterhaltsamen, interessanten Dingen, die man erledigen kann.

Rockstar Games präsentiert den ersten Trailer zu GTA: The Trilogy, die bereits Anfang Dezember rein digital erhältlich sein soll. Das Video zeigt eine sorgfältige Überarbeitung, von der zu hoffen ist, dass sie sich durch alle drei Teile der Sammlung ziehen wird.