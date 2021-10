Xbox: Microsoft holt sich Hip-Hop-Ikonen für kommendes RPG ins Boot

Xbox arbeitet laut Insidern an einem Rollenspiel mit dem Wu-Tang Clan. (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Laut Insider-Berichten arbeitet Xbox zusammen mit dem Studio Brass Lion Entertainment an einem neuen RPG – und kurioserweise soll sich Microsoft als ganz besonderen Partner für das Spiel eine der ikonischsten Hip-Hop-Gruppen aller Zeiten gesichert haben.

Microsoft arbeitet konstant daran, das Spiele-Angebot auf den Xbox-Konsolen zu vergrößern. Ein neues Projekt wurde nun durch Insider-Informationen geleakt und erregt durch eine ganz besondere Kooperation Aufmerksamkeit: Die legendäre Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan soll an dem RPG mitwirken.

Plant Xbox ein Wu-Tang-Clan-Rollenspiel?

Das Projekt soll laut zweier Insider-Berichte den Titel Shaolin tragen, aus der Third-Person-Perspektive spielbar sein, den Fokus auf Nahkampf-Gameplay legen und über einen Vier-Spieler-Multiplayer verfügen.

Was Shaolin aber besonders macht, ist die Kooperation mit dem Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang Clan. Die Gruppe soll laut den Informationen von Industrie-Insidern Jez Corden und Jeff Grubb den Soundtrack zum Spiel beisteuern. (Quelle: YouTube, ab Minute 59 / Quelle: Windows Central) Möglicherweise könnte die Kooperation auch darüber hinaus gehen, zum Beispiel mit Ingame-Modellen der Künstler – aktuell ist allerdings noch nichts über die Handlung oder die Charaktere des Spiels bekannt.

Shaolin: Die nächste Hip-Hop-Kooperation

Auch wenn der Projektname Shaolin noch nicht offiziell bestätigt wurde, würde er perfekt zu einer Kooperation mit dem Wu-Tang Clan passen – schließlich leitet sich der Name der Gruppe von dem Martial-Arts-Film Shaolin and Wu Tang von 1983 ab.

Dabei wäre Shaolin bei Weitem nicht das einzige Spiel, in dem Rapper einen großen Auftritt haben: 50 Cent durfte bereits in zwei Action-Games die Hauptrolle spielen, während Snoop Dogg bereits unter anderem in True Crime: Streets of LA, Tekken Tag Tournament 2 und Call of Duty: Ghosts auftauchte. Auch für den Wu-Tang Clan wäre es nicht das erste Mal: Bereits 1999 prügelte sich die Band im Beat 'em Up Wu-Tang: Shaolin Style über die Bildschirme.

Die Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan soll laut Insider-Berichten zusammen mit Xbox an einem neuen Videospiel namens Shaolin arbeiten – ob die Gruppe nur die Musik beisteuert oder selbst im Spiel auftritt, ist aber noch nicht bekannt.