Handyvertrag mit viel Datenvolumen für Gamer: Die besten Tarife mit und ohne Smartphone

Zocken auf dem Smartphone kann einem so manch lange Wartezeit versüßen, zieht aber enorm viel Datenvolumen. (Bild: Getty Images/ Zephyr18)

Ihr zockt gerne auf dem Handy, aber euer Internet ist ständig aufgebraucht und deshalb sucht ihr einen günstigen Tarif mit viel Datenvolumen? Dann solltet ihr euch die folgenden Tarif-Angebote im Netz von Telekom, Vodafone und o2 genauer ansehen.

Handyvertrag mit viel Datenvolumen zum Spielen unterwegs

Handy-Games machen mittlerweile nicht nur grafisch was her, sie bieten oft auch eine lange Spieldauer und einen Multiplayer-Modus. Das macht den Spielspaß zwar größer, hat aber auch seine negativen Seiten. Vor allem, wenn man unterwegs vom Smartphone aus ein paar Spiele zocken will und nicht mehr genügend Datenvolumen hat. Es muss also ein Tarif mit viel Datenvolumen her, denn beliebte Games wie Fortnite können bis zu 300 MB pro Spielstunde verbrauchen und einen kleinen Tarif schnell an seine Grenzen bringen. Die Übertragungsgeschwindigkeit sollte ebenfalls mindestens 50 MBit/s im Download und 25 MBit/s im Upload betragen, um selbst in hektischen Multiplayern keinem Lag zum Opfer zu fallen.

Wir haben uns verschiedene Handytarife und auch Smartphone-Bundles genauer angesehen, sämtliche Kosten ausgerechnet und präsentieren euch im Folgenden die in unseren Augen aktuell lohnenswertesten Angebote.

Handyvertrag mit viel Datenvolumen: Die besten SIM-only-Angebote für Gamer

Wenn ihr bereits ein Smartphone besitzt und nur noch auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag mit viel Datenvolumen seid, bieten Telekom, Vodafone und o2 einige passende SIM-only-Handytarife an.

Die Telekom bietet unterschiedliche Handytarife für Erwachsene und alle unter 28 Jahren an. Dort gibt es, je nach Tarif, die „StreamOn Gaming“, „StreamOn Music & Video“ und „StreamOn Social & Chat“-Dienste kostenlos dazu. Diese sorgen unter anderem dafür, dass euch EU-weit beim Gaming nicht euer Datenvolumen angezapft wird. Mit dabei sind Spiele wie Fortnite, Clash of Clans und Pokémon Go.

Die Handytarife von Vodafone bieten zu jedem Tarif einen hinzubuchbaren kostenloser Chat-, Social-, Music- oder Video-Pass. Außerdem gibt es bei Vodafone die "GigaDepot"-Option. Dabei wird ungenutztes Volumen in den Folgemonat übernommen und verfällt nicht, wie bei anderen Anbietern üblich.

o2 bietet meistens die günstigsten Tarife aller Anbieter, hat aber keine Pässe, die einem helfen, sein Datenvolumen beim Zocken zu entlasten.

Außerdem gibt es dann noch etliche Angebote von Drittanbietern. In der folgenden Tabelle findet ihr die aktuell besten Schnäppchen mit mindestens 20 GB Datenvolumen:

Handyvertrag mit viel Datenvolumen: Bundle-Angebote mit Gaming-Smartphone

Wenn ihr unterwegs zum Beispiel Minecraft oder Fortnite spielen möchtet, braucht ihr mindestens Android 8.0 oder iOS 11. Empfehlenswert sind mindestens 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher bzw. ein Kartenslot, um diesen durch SD-Karten zu erweitern.

Ein aktueller und schneller Prozessor ist auch immens wichtig, um die Spiele flüssig darstellen zu können. Der schnellste aktuelle Prozessor ist der Snapdragon-888+. Aber auch der Samsung Exynos 2100 ist fürs Gaming sehr gut geeignet. Beim iPhone sollte mindestens ein A11 Bionic-Chip verbaut sein.

Auch solltet ihr auf die Bildwiederholrate achten: Mit einem 60-Hz-Smartphone werdet ihr zwar hinkommen, aber bei schnelleren Spielen schon mal mit der ein oder anderen Verzögerung rechnen müssen. Ideal sind 120 Hz, damit auch das anspruchsvollste Spiel mit 120 Bildern pro Sekunde flüssig dargestellt wird.

Das Gaming-Smartophone schlechthin: Asus ROG Phone 5

Das 6,78-Zoll-große Asus ROG wurde speziell fürs mobile Gaming gemacht. Es bietet ein 144-Hertz-AMOLED-Display, Snapdragon-888-Prozessor, 16 GB RAM und 256 GB internen Speicher (nicht erweiterbar). Bei Logitel bekommt ihr das Asus ROG Phone 5 5G mit Vodafone-Vertrag aktuell für 44,99 Euro im Monat plus einmalige Kosten von 263,99 Euro (Anzahlung + Versand). Inklusive sind 30 GB LTE/5G (bis zu 500 MBit/s) und eine Telefon- und SMS-Flat. Nach 24 Monaten kommt ihr auf Gesamtkosten von 1.343,75 Euro. Wenn man die Kosten für das Smartphone (aktuell ca. 950 Euro laut idealo-Preisvergleich) abzieht, bleiben 393,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 16,82 Euro im Monat – ein günstiger Preis für eine Allnet-/SMS-Flat mit 30 GB LTE/5G-Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Wem das zu teuer ist, sollte sich das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mit 60 GB für 39,99 Euro im Monat im Online-Shop von Samsung ansehen. Das 6,8 Zoll Samsung-Smartphone bietet ein 120-Hertz-AMOLED-Display, Exynos-2100-Prozessor, 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher (nicht erweiterbar). Ihr könnt mit dem Tarif so viel telefonieren und SMS schreiben wie ihr wollt, zum Surfen stehen euch 60 GB LTE/5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s im Upload und 50 MBit/s im Download zur Verfügung. Die Gesamtkosten nach 24 Monaten belaufen sich auf 1.148,75 Euro. Das ergibt einen Effektivpreis von nur 4,70 Euro im Monat.