Mario Party Superstars: Noch vor Release geleakt und für PC veröffentlicht

Mario Party Superstars soll diese Woche eigentlich exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen. Doch nun kommen immer mehr Leaks und sogar herunterladbare PC-Versionen ans Licht. Was ist da los?

Spieler leaken Mario Party Superstars

Am Freitag, dem 29. Oktober, will Nintendo euch in Mario Party Superstars zurück auf fünf klassische Spielbretter und über 100 Minigames der Reihe schicken. Einige der Minispiele wurden zwar bereits in Trailern gezeigt, viele sollten aber noch bis zum Release geheim bleiben.

Den offiziellen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Mario Party Superstars - Ankündigungstrailer

Dass daraus nichts wird, ist spätestens seit den ersten Leaks klar. Spieler, die Mario Party Superstars schon früher in die Hände bekommen haben, posten die Inhalte nun schon Tage vor dem offiziellen Release online.

Ein Twitter-User verrät, wie er an das Spiel gekommen ist: Vor jedem großen Release aktualisiert er die amerikanische Anzeigenwebsite Craigslist immer wieder, bis die ersten Exemplare online erscheinen. Wo die Spiele genau herkommen, ist unklar. (Quelle: Twitter / Privilegedtorta)

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte die kommenden Tage jedenfalls aufpassen. Online kursieren schon unzählige Bilder und Videos vom Spiel. Praktisch könnte aber die folgende Information für den einen oder die andere sein (Achtung, Mini-Spoiler!): Es wird keine freischaltbaren Charaktere oder Spielbretter geben. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt noch DLCs zum Spiel herausbringt.

Warum gibt es das Spiel für PC?

Bei den bloßen Leaks der Inhalte bleibt es leider nicht. Mittlerweile existieren nämlich sogar ROMs von Mario Party Superstars für den PC. Diese können Spieler einfach herunterladen und spielen – ohne dafür zu zahlen. Dass ROMs schädlich für die Videospielindustrie sind, dürfte dabei klar sein. Immerhin verlieren Publisher und Entwickelnde dadurch an Einnahmen und niedrigere Verkaufszahlen signalisieren den Unternehmen und Investoren: "Diese Spielreihe verkauft sich nicht."

Nintendo musste erst vor kurzem gegen ROMs zu Metroid Dread vorgehen. Denn auch Samus' neues Abenteuer wurde per Emulatoren online geleakt – sehr zum Ärger der Fans. (Quelle: Comicbook, VGC)

Bleibt Nintendo-Foren und Mario-Party-Hashtags lieber fern, wenn ihr euch die Brettspiele nicht spoilern lassen wollt. Da es in Mario Party Superstars aber natürlich keine komplexe Story oder ähnliches zu erleben gibt, fallen die Spoiler hier vermutlich für viele nicht allzu schlimm ins Gewicht.