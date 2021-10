Guardians of the Galaxy: Die Überraschung des Jahres?

Guardians of the Galaxy sahnt überwältigend positive Bewertungen ab. (Bildquelle: Eidos-Montréal, Getty Images / lusia599)

Die ersten Tests und Reviews zu Guardians of the Galaxy sind da und zeichnen ein überraschend positives Bild. Dabei hatte es sich das Entwicklerstudio, Eidos-Montréal, durch Marvel's Avengers mit allen verscherzt. Was soll bei Guardians of the Galaxy anders sein?

Guardians of the Galaxy übertrifft alle Erwartungen

Eine Katastrophe, ein Reinfall, ein reines Verlustgeschäft – So wurde Marvel's Avengers noch vergangenes Jahr bezeichnet. Doch das hielt Entwicklerstudio Eidos-Montréal nicht davon ab, sich erneut an einem Marvel-Spiel zu probieren. Und dieses Mal soll ihnen damit tatsächlich etwas richtig Gutes gelungen sein.

Entgegen aller Erwartungen heimst das Action-Adventure nämlich überwiegend positive Bewerungen ein: Verschiedene Seiten geben dem Spiel so 4,5 von 5 oder 8,5 von 10 Punkten. Die Zweifel der Fans scheint das Entwicklerstudio somit endgültig aus dem Weg räumen zu können. (Quelle: Twitter / Nibellion)

Den Trailer zum Überraschungshit könnt ihr euch hier ansehen:

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Official Reveal Trailer

Was macht Guardians of the Galaxy so besonders?

Das Spiel orientiert sich nicht an der Handlung, die Marvel-Fans bereits aus den Kinofilmen kennen. Stattdessen erzählt Eidos-Montréal eine völlig neue Geschichte, die von euch mitbestimmt werden kann.

Aus den Rezensionen gehen bisher folgende Pluspunkte für das Singleplayer-Spiel hervor:

sehr gute Geschichte voller interessanter und liebenswürdiger Charaktere

glaubhafte, unterhaltsame, gefühlvolle Interaktionen zwischen den Guardians

Entscheidungsfreiheit mit Konsequenzen für die Handlung

atmosphärisches Level-Design

freischaltbare Outfits und anderer Loot

genialer Soundtrack

Auch unsere Kollegen von GIGA Games haben das Spiel bereits getestet und verraten euch (spoilerfrei) im Detail, warum Guardians of the Galaxy seine hohe Wertung verdient:

Na, ist jetzt auch euer Interesse an Guardians of the Galaxy geweckt worden? Hier könnt ihr es euch auf Amazon ansehen:

Marvel's Guardians of the Galaxy (Playstation 4)

Eidos-Montréal für Marvel's Avengers zu verzeihen ist wohl für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Zumindest scheint sich das Studio aber mit Guardians of the Galaxy wieder gefangen zu haben – zumindest wenn man den ersten Rezensionen zum Spiel Glauben schenkt.