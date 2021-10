Far Cry 6 will euch mit dreisten Mitteln am Ball halten

Ubisoft schickt euch persönlich Nachrichten, damit ihr Far Cry 6 spielt. (Bildquelle: Ubisoft, Getty Images / Bet_Noire)

Anscheinend hört eine gar nicht allzu kleine Menge an Spielenden nach wenigen Stunden mit Far Cry 6 auf – oder legt zumindest eine kleine Pause ein. Wie geht Ubisoft dagegen vor? Sie schicken euch privat auf euch zugeschneiderte E-Mails.

Nur 3 Stunden in Far Cry 6? Macht's besser!

Während Unternehmen wie Nintendo immer wieder in ihren Spielen Texte einbauen, die euch zu kleinen Spielpausen motivieren sollen, will Ubisoft, dass ihr mehr spielt. Was Ubisoft genau angestellt hat? In offiziellen E-Mails fordert das Unternehmen Spielende regelrecht dazu auf, mehr Far Cry 6 zu spielen.

Die fast schon bedrohlich wirkende Mail zeigt den Antagonisten Anton Castillo, der euch als die Empfänger dieser Nachricht direkt ins Gesicht starrt. Die Überschrift des Bildes: "It was amusing watching you fail." (zu Deutsch: "Es war amüsant, dir beim Scheitern zuzuschauen.")

Im weiteren Verlauf der Mail spricht der fiktive Bösewicht außerdem seinen Dank dafür aus, dass ihr ihm die Zügel in Yara überlassen habt und fügt hinzu, dass die Insel bei ihm in guten Händen sei. Die Mail wird beendet mit einem "Surely you can do better than this" (zu Deutsch: Das kannst du sicherlich besser."), gefolgt von der Anzahl der gespielten Stunden.

Games-Redakteur Brendan Sinclair teilt seine Screenshots auf Twitter:

“Viele Spiele sind bereits so rücksichtslos designt, dass sie das Engagement mit dem Spiel maximieren, aber jetzt e-mailen sie dir sogar und nerven dich, wenn du es wagst mit dem Spielen aufzuhören.“

Im weiteren Verlauf erklärt der Redakteur, dass ihn das Spiel schlichtweg nicht gepackt hat – darum die drei Stunden Spielzeit.

Die Spielerschaft ist enttäuscht, aber nicht überrascht

Dass Ubisoft so tief sinkt, euch in euren E-Mails zum Weiterspielen zu ermutigen, überrascht wenige. In den Kommentaren zum Tweet liest man zumindest des Öfteren, dass dieses Vorgehen "selbst für Ubisoft" teuflisch sei. Andere betonen, dass gerade solch aufdringliche Mails dafür sorgen, dass sie ein Spiel endgültig beiseitelegen.

Lustigerweise bekommen nicht nur Spielende eine dieser "Bitte komm' zurück"-Nachrichten, die Yara nach kurzer Zeit wieder verlassen haben. Sogar Personen, die viel Zeit in das Spiel investiert haben, bekommen diese Mail zugeschickt.

Ein paar Kommentatoren feiern, hingegen aller Kritik, die Vorstellung, dass El Presidente sich extra die Zeit nimmt, den Spielenden höchstpersönlich eine solch stichelnde Nachricht zu schicken.

