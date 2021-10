Neue Die-Sims-Alternative: Simulator begeistert Steam-Spieler

Spieler feiern neuen Simulator auf Steam und bezeichnen ihn als Sims-Killer. Bild: The Isn't Company, Getty Images/stockfour.

Mit Hometopia steuert eine vielversprechende "Die Sims 4"-Alternative auf Fans von Lebenssimulationen zu. Der Simulator mit starkem Fokus auf das Bauen kann schon vor seiner Veröffentlichung tausende PC-Spieler auf Steam begeistern. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Bekommt Die Sims 4 echte Konkurrenz?

Mit immer mehr direkten Konkurrenten, wie das vielversprechende Paralives strömen weitere Alternativen in die Königsdisziplin von Die Sims 4.

Ein neuer Kandidat in dieser Reihe ist das in Entwicklung befindliche Hometopia. Dabei setzt die Simulation von Entwickler The Isn't Company ihren Fokus ganz klar auf das Bauen, Einrichten und Renovieren von Häusern. Nach unseren ersten Eindrücken fällt der Part des wirklichen Lebens bei diesem Spiel raus.

Dennoch bezeichnen erste Spieler der während des Steam Next Fests vorgestellten Demo das Spiel bereits als Sims-Killer. Das Bauen scheint es also vorzüglich zu präsentieren.

Während des Festivals haben mehrere zehntausend Spieler in das Game hineingeschnuppert und dabei insgesamt ganze 28.000 Stunden in ihren Online- und Offline-Häusern verbracht.

Denn anders als in Die Sims 4, können Spieler in Hometopia auch online im Multiplayer zusammen mit ihren Freunden Hand anlegen und Häuser sowie ganze Bezirke nach ihren Wünschen gestalten.

Um euch einen Eindruck von den Gestaltungsmöglichkeiten von Hometopia zu verschaffen, könnt ihr in diesen Trailer hineinschauen:

Hometopia: Trailer der Die-Sims-Alternative

Was erwartet euch noch in Hometopia?

Während des Steam Next Fests konnten Spieler lediglich in einen von zwei geplanten Modi hineinspielen – dem freien Sandkasten-Modus.

Mit Release soll das Spiel um einen Karriere-Modus erweitert werden, der euch Fortschritt ermöglicht und das Kaufen, Renovieren und Weiterverkaufen in fünf verschiedenen Nachbarschaften erlaubt.

Auch weitere Funktionen, wie Terraforming, Wetter und Jahreszeiten sind bereits in Planung. Hometopia soll voraussichtlich im Januar 2022 auf Steam erscheinen.

Mit Hometopia finden Bau-Freunde eine vielversprechende Alternative zu Die Sims 4. Während des Steam Next Fests konnte die Demo schon zehntausende PC-Spieler begeistern und damit einen ersten großen Erfolg feiern.