Nintendo Switch Online: Fans beschweren sich über holprigen N64-Release

Nintendo Switch Online: Fans mit neuem Service nicht zufrieden.

Seit gestern ist das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online verfügbar – doch obwohl Nintendo für den Service einen deftigen Aufpreis verlangt, funktionieren die N64-Spiele zum Release keinesfalls wie gewünscht.

Mit dem Erweiterungspaket für den Service Nintendo Switch Online können sich Spieler Zugang zu einer Handvoll N64- und Sega-Mega-Drive-Spielen sowie einer Erweiterung für Animal Crossing: New Horizons verschaffen – müssen dafür allerdings auch ordentlich in die Tasche greifen – und doppelt so viel wie zuvor bezahlen. Seit gestern, dem 26. Oktober, ist der umfangreichere Service verfügbar, doch viele Abonnenten beschweren sich derzeit über den Zustand der neu hinzugefügten Spiele.

Nintendo Switch Online: Erweiterung sorgt für Frust

Nintendo-Switch-Spieler posten auf Twitter zahlreiche Ärgernisse, mit denen sie beim Erweiterungs-Paket für Nintendo Switch Online zu kämpfen haben. Die Nintendo-64-Spiele laufen keineswegs immer flüssig auf der aktuellen Hardware – durch Emulationsprobleme werden manche Areale nur ruckelig und abgehackt dargestellt, während Wassertexturen und Nebel grafisch schlechter als im Original aussehen. (Quelle: Twitter)

Auch die Steuerung sorgt für laute Kritik: Die eigenwillige N64-Tastenbelegung ist nicht in allen Spielen sinnvoll für die Switch-Controller umgesetzt worden. Zwar hat Nintendo einen N64-Controller für die Switch releast, dieser ist jedoch aktuell kaum verfügbar und kostet zusätzlich 50 Euro.

Nintendo: Fans erwarten mehr für den Preis

Als Nintendo den happigen Preis für das Erweiterungspaket angekündigt hat, gab es bereits einige lautstarke Proteste unter Gamern. Dass nun einige der angebotenen Spiele ohne den N64-Controller nicht adäquat gesteuert werden können und es zu grafischen Problemen und Spielabbrüchen kommt, rechtfertigt den hohen Preis jedenfalls nicht.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Nintendo die technischen Mängel noch einmal genauer anschauen und etwas dagegen unternehmen oder zumindest bei den noch kommenden N64-Spielen wie The Legend of Zelda: Majora's Mask, Paper Mario und Pokémon Snap beheben wird. Zum Release konnte das kontroverse Erweiterungspaket zumindest viele Abonnenten noch nicht überzeugen.

