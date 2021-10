Back 4 Blood: Shooter erreicht beachtlichen Erfolg in kurzer Zeit. (Bildquelle: Damir Khabirov, Getty Images)

Der Left-4-Dead-Thronfolger ist erst seit etwas mehr als zwei Wochen auf dem Markt, doch Back 4 Blood hat bereits jetzt einen ziemlich beeindruckenden Meilenstein geknackt. Ein echter Grund also zum Feiern für Entwickler Turtle Rock Studios.

Back 4 Blood wurde am 12. Oktober 2021 releast – in den vergangenen 16 Tagen hat das Multiplayer-Zombie-Game offensichtlich einen Nerv getroffen, denn Entwickler Turtle Rock Studios hat in einem stolzen Twitter-Post einen beachtlichen Erfolg vermerkt.

Back 4 Blood: Millionen zocken Zombie-Shooter

Bereits mehr als 6 Millionen Spieler haben sich seit dem Release von Back 4 Blood in den Kampf gegen die Zombie-Horden geworfen – dafür, dass das Spiel erst 16 Tage auf dem Buckel hat – und zwischendurch einen Überraschungsangriff von KFC abwehren musste – ist das wahrlich keine schlechte Quote.

Schaut euch hier den Tweet von Turtle Rock Studios an:

Entwickler Turtle Rock Studios hat sich zur Feier des Meilensteins an alle Cleaner gewendet und sich für die harte Arbeit in der Schlacht gegen die sogenannten Ridden bedankt.

Left-4-Dead-Nachfolger profitiert von Xbox Game Pass

Der Erfolg von Back 4 Blood kommt nicht von ungefähr: Der actionreiche Multiplayer-Shooter konnte zum Release positive Bewertungen sammeln und sich somit als unterhaltsamer Nachfolger zum poupulären Left-4-Dead-Franchise etablieren – zumal der Entwickler der beiden Zombie-Games ja schließlich ein und derselbe ist.

Neben den positiven Rezensionen und Spieler-Eindrücken wird aber wohl auch der Xbox Game Pass ganz entscheidend zur großen Popularität beigetragen haben. Das Spiel wurde nämlich als Day-One-Release für alle Game-Pass-Abonnenten ohne Aufpreis verfügbar gemacht. Somit konnten eine Menge Spieler das unterhaltsame Zombie-Gemetzel risikofrei ausprobieren und die Welt von Back 4 Blood von Anfang an mit Leben füllen.

