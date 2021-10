Zocken für eine PS5: PlayStation startet spektakuläre Community-Challenge

PS5 gewinnen: Bei der Community-Aktion von Sony gibt es tolle Preise.

Sony hat soeben eine neue Community-Aktion gestartet, an der alle PlayStation-Gamer teilnehmen können. Gemeinsam könnt ihr euch bei "Erobert den Thron" zu tollen Belohnungen vorarbeiten und am Ende sogar eine PS5 absahnen.

Zocken, um zu gewinnen: Mit der "Erobert den Thron" fordert Sony die weltweite PlayStation-Community heraus und verspricht attraktive Preise: Ihr könnt gemeinsam allein durch das Spielen eurer Lieblingsgames Punkte für die Community sammeln und somit Belohnungen für alle Teilnehmer freischalten.

Am Ende des Events habt ihr dann sogar die Möglichkeit, einzigartige Gewinne abzuräumen – darunter auch eine PS5.

PlayStation-Challenge: Erobert den Thron

Die Community-Aktion "Erobert den Thron" beginnt am 2. November und ist in drei Phasen unterteilt, die ihr durch Punktesammeln beim Zocken freischalten könnt. In Phase 1 müssen Spieler weltweit 25 Millionen Punkte zusammen verdienen, um den Turm des Königs zu erreichen. In der zweiten Phase werden 100 Millionen Punkte benötigt, um die inneren Gemächer zu erreichen. In Phase 3 braucht ihr schließlich 160 Millionen Punkte, um in den Thronsaal einzubrechen.

Durch das Erreichen der drei Ziele erhalten alle Teilnehmer als Belohnung exklusive PSN-Avatare und ein dynamisches PS4-Design. Wenn die Community Phase 3 erfolgreich abschließt, werden am 17. November um 19 Uhr drei Geschicklichkeitsfragen gestellt.

Bei jeder dieser Fragen könnt ihr einen bestimmten Preis gewinnen: Eine PS5 pro Land (Frage 1), ein Kings-PlayStation-Symbole-Ringset (Frage 2) pro Region und ein PULSE 3D-Wireless-Headset und eine PlaystationStore-Geschenkkarte pro Land im Wert von 100 US-Dollar (Frage 3). (Quelle: PlayStation)

PS5 gewinnen: Teilnahme ist ganz einfach

Um euch für die Community-Challenge anzumelden, müsst ihr euch einfach nur auf der Gewinnspiel-Seite von PlayStation mit eurem PSN-Account anmelden – die Anmeldung ist noch bis zum Ende von Phase 2 offen und natürlich kostenlos.

Hier geht's zur PlayStation-Challenge!

Danach könnt ihr durch das Zocken über eure PlayStation 4 oder PlayStation 5 Punkte für euch und die Community sammeln. Die Punkte werden folgendermaßen aufgeschlüsselt:

Ein Spiel eine Stunde lang spielen: 10 Punkte

10 Punkte Ein Spiel eine Stunde lang online mit einem Freund spielen: 15 Punkte

15 Punkte Share-Features nutzen: 5 Punkte

5 Punkte Eine Bronze-Trophäe gewinnen: 5 Punkte

5 Punkte Eine Silber-Trophäe gewinnen: 10 Punkte

10 Punkte Eine Gold-Trophäe gewinnen: 20 Punkte

20 Punkte Fünf Trophäen in einem einzigen Spiel gewinnen: 25 zusätzliche Punkte

In unserem Video zeigen wir euch Zubehör, das ihr unbedingt für eure PS5 braucht:

Sony hat eine neue Community-Aktion gestartet, bei der ihr allein durchs Zocken Punkte verdienen könnt – und damit die Chance bekommt, eine PS5 zu gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos.