Mario Party Superstars: Nintendo warnt vor Verletzungsgefahr

Ein gefährliches Minispiel kehrt in Mario Party Superstars zurück. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Jane_Kelly)

Nintendo warnt in seinem neuen Partykracher Mario Party Superstars vor Verletzungen. Ein zu seiner Zeit umstrittenes Spiel, kehrt nämlich als Minigame zurück. Bei welchem Spiel Nintendo nun um extra viel Vorsicht bittet, erfahrt ihr hier.

Welches umstrittene Spiel bringt Mario Party Superstars zurück?

Mario Party Superstars, welches am 29. Oktober erschien, ist eine Zusammenstellung klassischer Level und Minigames aus alten Spielen der Reihe. Mit von der Partie ist nun auch ein berüchtigtes Minispiel, welches zu seiner Zeit einen regelrechten Aufschrei erzeugt hatte.

Die Rede ist hierbei von "Tug o' War" (zu Deutsch: "Tauziehen"). In dem Spiel tritt ein Spieler oder eine Spielerin, als Bowser verkleidet, gegen die restlichen drei Spielenden an. Beide Teams stehen sich an einer Schlucht gegenüber – zwischen ihnen steht nur ein Seil und eine hungrige Piranha-Pflanze, die sich schon das Maul leckt. Ziel des Spiels: Eure Seite muss stärker am Seil ziehen als die gegnerische.

Im Spiel sieht das Ganze dann so aus:

Holt euch Mario Party Superstars hier exklusiv für die Nintendo Switch:

Mario Party Superstars [Nintendo Switch]

Und was ist daran jetzt gefährlich?

Nintendo warnt vor Beginn des Spiels davor, dass Spielende nicht die Handinnenflächen oder andere sensible Körperteile zum Drehen des Sticks benutzen sollen.

Das ist der Grund dafür: Um am Seil zu ziehen, müssen Spielende den Analog-Stick so schnell wie möglich rotieren. Auf dem N64-Controller hatte dies ab 1999 ordentlich für Probleme gesorgt. Kinder begannen nämlich mit vollem Einsatz ihrer Handflächen an den Analog-Sticks zu drehen. Das Resultat: Verbrennungen, Blasen und eine Menge wütender Eltern.

Bei Nintendo trudelten dadurch immer mehr Beschwerden von erzürnten Eltern ein – bis sogar die Staatsanwaltschaft von New York zum japanischen Konzern für eine offizielle Beschwerde vorgedrungen ist.

Als Antwort darauf hat sich Nintendo damals etwas Kurioses einfallen lassen: fingerlose Sport-Handschuhe mit gepolsterten Innenflächen. Jeder Käufer und jede Käuferin des ersten Mario-Party-Spiels, durfte diese speziellen Handschuhe anfordern.

In Mario Party Superstars erwarten euch 5 klassische Bretter und über 100 der beliebtesten Minigames der Reihe. Schaut euch den Trailer hier an: