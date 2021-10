Breath of the Wild: Spieler funktioniert Fleisch zu mächtiger Waffe um

Link macht Schaschlik aus seinen Gegnern – auf eine besonders kreative Art. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Lisovskaya)

Über vier Jahre sind seit dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild vergangen. Trotzdem finden Fans immer wieder neue Wege, um den Monstern im Spiel den Garaus zu machen – wie zum Beispiel mit einem Stück Fleisch.

Breath of the Wild: Monster werden jetzt mit Fleisch bekämpft

Ein kreativer Zelda-Fan hat einen neuen Weg gefunden, um mit lästigen Bokblins in The Legend of Zelda: Breath of the Wild umzugehen. Die frei herumlaufenden, grunzenden Gestalten lassen sich nämlich durch Fleisch anlocken – so weit, so bekannt für viele Spieler und Spielerinnen.

Nun hat Reddit-User Jermaras dieses Wissen aber mit einem bestimmten Waffentyp kombiniert: und zwar mit Elementar-Speeren. Was dabei herauskommt, seht ihr im folgenden Clip:

Die drei Clips erklärt:

Im ersten Versuch lockt Link das Monster mit einem Stück Fleisch ans Wasser. Dann greift er mit einem Eis-Speer an, gefriert somit den Bokblin und kann ihn ohne Probleme ins Wasser schubsen, wo der Gegner dann stirbt.

Mit einem Flammen-Speer setzt er im zweiten Clip ein Stück Fleisch in Brand und lässt es einen von Schnee bedecktem Hügel hinunterkullern. Am Fuße trifft es auf einen Schnee-Gegner, der aufgrund seiner Schwäche gegenüber Feuer sofort besiegt wird.

Der letzte Trick bedarf etwas mehr Planung und ist mindestens genauso beeindruckend: Link lockt einen Bokblin mit einem Stück Fleisch an. Daraufhin bemerkt das Monster ein zweites Stück, läuft schnurstracks darauf zu – und bekommt den Schock seines Lebens. Um das zweite Stück herum liegen nämlich allerlei Schwerter, die die Elektrizität eines Elektro-Speers auf den Gegner weiterleiten. Gefangen in diesem E-Käfig verendet das arme Ungetüm dann ebenfalls.

Ist BotW das neue Minecraft?

In den Kommentaren zum Reddit-Post heißt es, dass Fans von Breath of the Wild genau wegen solch kreativen und unterhaltsamen Videos immer noch nach vier Jahren vorbeischauen. Jemand vergleicht den Einfluss von Breath of the Wild sowie seine fortwährende Spielbarkeit mit Minecraft. Beides sind Sandbox-Spiele, in denen so gut wie alles möglich ist – Breath of the Wild sei demnach nur die Action-Adventure-Variante, die leider keine Updates mehr bekommt. Im Gegensatz zu Minecraft.

Ihr habt schon unzählige Stunden in Hyrule verbracht und kennt alle Geheimnisse? Dann testet euer Wissen in unserem extra schwierigen Quiz zu Breath of the Wild:

Das ultimative Quiz zu Zelda - Breath of the Wild