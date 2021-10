Releases: Call of Duty - Vanguard erscheint in wenigen Tagen

Call of Duty: Vanguard gehört zu den Highlights der neuen Releases.

Der November startet zwar übersichtlich, aber direkt mit einem der großen Action-Kracher des Jahres: Das neue Call of Duty steht in dieser Woche vor der Tür.

World War Z | 2. November

Switch

Die Zombies stürmen die Switch: Saber Interactive bringt über zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung World War Z auch auf die Nintendo Switch. In dem Third-Person-Shooter schießt ihr euch mit bis zu drei Freunden durch riesige Zombiemassen in New York, Moskau, Tokio und Jerusalem. Alternativ steht außerdem auch ein PvP-Modus bereit, in dem vier andere Spieler in die Rolle der Zombies schlüpfen. Das Szenario ist dabei an die gleichnamige Filmvorlage angelehnt.

Inhaltlich gibt es bei der Switch-Version keine Änderungen. Die Überarbeitungen sind rein technischer Natur, wobei vor allem die Optik an die Gegebenheiten der Nintendo-Hardware angepasst wurde.

Interessierte sollten allerdings beachten, dass es sich bei dem Release für die Switch nur um das originale World War Z handelt. Die vor kurzem veröffentlichte Erweiterung Aftermath, die unter anderem neuen Kampagnen und eine Ego-Perspektive hinzugefügt hat, ist nicht Teil des Pakets.

Just Dance 2022 | 4. November

PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Ein jährlicher Release, den Ubisoft garantiert nicht verpasst: Die Rede ist natürlich von Just Dance. Auch in diesem Jahr wird wieder farbenfroh getanzt. Mit dabei sind über 40 neue Songs und eine Zusammenarbeit mit dem Sänger, Tänzer und Choreographen Todrick Hall.

Darüber hinaus erwarten euch die bekannten "Just Dance"-Spielmodi, darunter der Sweat-Modus und eine Koop-Möglichkeit. Alternativ tretet ihr online gegen andere Spieler im World Dance Floor an und beweist, ob ihr besser und genauer tanzt als der Rest.

Auch bei Just Dance 2022 wird wieder die übliche Palette an Plattformen bedient. Ubisofts Tanzspiel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Call of Duty: Vanguard | 5. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Call of Duty: Vanguard wagt sich die Shooter-Reihe ein weiteres Mal zurück in das Szenario des Zweiten Weltkriegs. Dieses Mal dreht sich die Kampagne um vier besondere Charaktere, die im Laufe der Story die Einsatzgruppe 1 gründen, um den Nazioffizier Hermann Wenzel Freisinger zu erledigen. Dieser verantwortet das mysteriöse Geheimprojekt Phönix, welches die Alliierten aus dem Verkehr ziehen wollen.

Neben der Singleplayer-Kampagne gibt es natürlich auch wieder das gewohnt umfangreiche Multiplayer-Paket. Hinzu kommt ein Zombie-Modus, bei dem ihr mit Freunden kooperativ gegen die Untoten kämpft. Dieser entsteht übrigens unter der Leitung von Treyarch, während die Kamapgne und der Mehrspieler-Modus bei Sledgehammer Games entwickelt wird.

Der Release von Call of Duty: Vanguard bietet hinsichtlich der Plattformen keine Überraschung. Der Ego-Shooter erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X.

Die Schlümpfe: Mission Blattpest | 5.November

PS4 / Xbox One / Switch

In Sachen Videospiele ging es für die Schlümpfe schon immer ein wenig auf und ab. Mit Die Schlümpfe: Mission Blattpest will Entwickler OSome Studio zusammen mit Microids wieder ein Highlight abliefern. Das Action-Adventure setzt dabei auf klassische 3D-Jump'n'Run-Mechaniken und einen Laubbläser namens Smurfizer.

Mit diesem könnt ihr gegen Gargamels neue Pflanze bestehen, deren Ziel es ist, Schlümpfe einzusperren. Mit dem Smurfizer lasst ihr Brücken aus Ranken entstehen und bekämpft die wildwachsende Pflanzen, um eure Schlumpffreunde zu retten. Dabei schlüpft ihr unter anderem in die Rollen von Schlumpfine, Hefty, Schlaubi und Chefkoch.

Der Release des schlumpfigen Action-Adventures ist bereits am 26. Oktober für den PC erfolgt. In dieser Woche folgt noch die Veröffentlichung für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Eine Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist für 2022 angekündigt.

Die erste November-Woche ist vor allem die Woche eines alten Bekannten: Der diesjährige "Call of Duty"-Ableger steht natürlich groß im Rampenlicht. Abseits davon könnt ihr aber auch tanzen, gegen Zombies kämpfen oder ein schlumpftastisches Abenteuer erleben.