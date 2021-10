Control, Tomb Raider, Dragon Age: Holt euch 9 Gratis-Games bei Amazon

Sichert euch im November 9 Gratis-Spiele bei Prime Gaming!

Prime Gaming lässt im November so richtig was springen und spendiert euch gleich neun Gratis-Games – darunter namhafte Hits wie Control, Rise of the Tomb Raider und Dragon Age Inquisition. Gamer können sich außerdem auf viele weitere Gratis-Inhalte freuen.

Im November gibt es für Amazon-Prime-Mitglieder ordentlich was zu feiern – neben dem Black Friday könnt ihr euch bei Prime Gaming außerdem ganze 9 Gratis-Games sichern und darüber hinaus diverse exklusive Inhalte für eure Lieblingsspiele schnappen. Mit dabei sind in diesem Monat Triple-A-Hits ebenso wie starke Geheimtipps.

Amazon Prime Gaming: 9 Top-Spiele im November

Amazon schenkt Prime-Abonnenten jeden Monat eine bunte Auswahl an PC-Spielen – November 2021 sieht wie einer der bisher stärksten Monate aus. Mit Rise of the Tomb Raider, Dragon Age: Inquisition und Control: Ultimate Edition sind gefeierte Gratis-Spiele dabei und die Mischung an exklusiven Inhalten für Games wie FIFA 22, New World, League of Legends, Far Cry 6 und vielen mehr setzt dem Angebot die Krone auf.

Prime Gaming: Gratis-Games im November

Dragon Age: Inquisition

Control: Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL – Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Zu den besten exklusiven Inhalten zählen im kommenden Monat außerdem die folgenden Items.

Prime Gaming: Exklusive Inhalte im November

League of Legends: 650 Riot Points, einen Skin im Wert von 1350 RP, den die Spieler noch nicht besizten, 5 permanente Champion-Splitter, 200 Orange Essenz, zwei Sets Ewige aus Serie 1 und 30 Tage RP-Boost

650 Riot Points, einen Skin im Wert von 1350 RP, den die Spieler noch nicht besizten, 5 permanente Champion-Splitter, 200 Orange Essenz, zwei Sets Ewige aus Serie 1 und 30 Tage RP-Boost FIFA 22: Prime-Gaming-Pack

Prime-Gaming-Pack New World: Robin-Hood-Pack mit Outfit, Emote und 5 Farbpaketen

Robin-Hood-Pack mit Outfit, Emote und 5 Farbpaketen Far Cry 6: Vaquero-Bundle bestehend aus: Vaquero-Outfit-Set (Hat, Vest, Pants, Boots, Bracelet), El Caballero Blanco Pistol, Julia's Last Stand Rifle, Pocket Watch Weapon Charm, Vaquero's Ride Horse, Yaran Horseshoe Vehicle Mirror Prop, One Small Pesos Pack (3000 Pesos)

Bis zum einschließlich 1. November könnt ihr euch außerdem noch die Gratis-Games und -Inhalte aus dem Oktober schnappen. Welche das sind, erfahrt ihr in unserem Oktober-Übersichtsartikel.

