Steam: Strategie-Hoffnung geht mit Release plötzlich voll durch die Decke

Steam-Spieler stürmen mit dem Release ein langersehntes Strategie-Spiel. Bild: Valve, Getty Images/Giulio Fornasar.

Im Strategie-Genre gibt es etliche vielversprechende Vertreter, die immerzu neu auf die Spieleplattform Steam strömen. Mit Age of Empires 4 steht ein ganz hochkarätiger Hoffnungsträger ins Haus. Und offenbar scheinen die Spieler sehnsüchtig auf die Fortsetzung der Spielereihe gewartet zu haben, wie dessen kometenhafter Aufstieg jetzt zeigt.

Age of Empires 4 ist echter Steam-Hit

Die große Strategie-Hoffnung Age of Empires 4 mischt schon seit einiger Zeit in den Steam-Topsellern mit, ist es doch schon eine Weile zur Vorbestellung verfügbar gewesen.

Doch mit dem Release am 28. Oktober kann das Spiel aus dem Hause Relic Entertainment an die Spitze der Steam-Charts schnellen. Und nicht nur mit den Verkäufen legt das Echtzeitstrategie-Spiel einen echten Erfolg hin, auch in Bezug auf die Spielerzahlen schlägt das Game ein wie eine Bombe.

Sofort kann Age of Empires 4 mit einem beachtlichen Spielerstand von über 54.000 gleichzeitigen Spielenden glänzen. Damit kann es sogar den Höchststand eines seiner Vorgänger, nämlich Age of Empires 2: Definitve Edition übertreffen, welches knapp über 38.000 gleichzeitige Spieler aufweisen kann. (Quelle: Steamcharts)

Unter den Neueinsteigern ist es damit definitiv das erfolgreichste Spiel der Plattform. Und bei diesen beachtlichen Spielerzahlen sind noch nicht einmal die Spielenden eingerechnet, die das Strategie-Game ohne Zusatzkosten im Abonnement des Xbox Game Pass zocken können.

Was sagen die Bewertungen zum Strategie-Hit?

Offenbar hat Relic Entertainment ganze Arbeit geleistet und die Fans der Strategie-Reihe mehr als zufriedengestellt. Bei aktuell über 1.900 Rezensionen kann Age of Empires eine sehr positive Bewertung abstauben.

Die Spieler loben, dass das Game seinen Wurzeln treu bleibt, dabei aber zeitgemäße Verbesserungen für die Grafik und das Gameplay einbringen kann. Ein großer Pluspunkt geht an die Einspieler mit historischen Hintergründen in der Kampagne. Auch die vorhandenen Völker seien unterschiedlich gestaltet, was sehr gut ankommt.

Einige Spieler stören sich lediglich an der mangelhaften Möglichkeit herauszuzoomen und der knappen Populationsgrenze. Wie unser Strategie-Experte den Neueinstieg in die Reihe bewertet, lest ihr in unserem Test zu Age of Empires 4:

Solltet ihr euch noch gar kein Bild des Strategie-Hits gemacht haben, könnt ihr in folgenden Trailer hineinschauen:

Age of Empires 4 | Trailer mit Spielszenen und Releasetermin

Age of Empires 4 kann mit Release die Spieler auf Steam begeistern und versammelt sie in Scharen um sich. Damit schnellt der Strategie-Knaller nicht nur sofort an die Spitze der Topseller, sondern kann auch den Rekord eines Vorgängers brechen.