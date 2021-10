Zelda: Ocarina of Time – Fan stellt die Logik des Spiels humorvoll infrage

Die Zelda-Reihe ist beliebt, aber nicht immer logisch. Bild: Screenshot@TerminalMontage

Das Spiel Zelda: Ocarina of Time ist ein älteres Exemplar der ikonischen Reihe, wird von Fans aber sicher das eine oder andere Mal wieder rausgekramt und gespielt. So vielleicht auch von YouTuber TerminalMontage, der die Logik des Spiels mit witzigen Cartoons infrage stellt.

Zelda: Dann esst doch den Felsbrocken?!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien erstmals im Dezember 1998 für den Nintendo 64, feiert also bereits seinen 23. Jahrestag. Nichtsdestotrotz gibt es vermutlich einige Fans, die sich mit dem Spiel noch beschäftigen und noch immer Geheimnisse aufdecken – oder einfach die Logik des Spiels infrage stellen.

Ein kurzer Cartoon beschäftigt sich unter anderem mit Dodongas Höhle, in denen viele Leckerbissen für die Goronen zu Hause sind. Leider ist der Eingang durch einen großen Felsbrocken versperrt, sodass diese hungern müssen. Aber, Moment mal! Fels ist bekanntlich aus Stein. Goronen essen Stein. Trotzdem muss erst Link kommen, um den aus dem Weg zu sprengen. Ergibt das Sinn? Nein. Ist es ein irgendwie niedlicher und wichtiger Fakt für das Spiel? Ja.

Die entsprechende Stelle im Video findet ihr ab 02:50 Minuten:

Wo bleibt Breath of the Wild 2?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den beliebtesten Teilen der Reihe – das merkt man vor allem daran, wie viele Fans derzeit sehnsüchtig auf den Nachfolger warten. Mit dem lässt sich Nintendo allerdings ganz schön Zeit.

Nachdem das Spiel im Jahr 2019 angekündigt wurde, erschien der letzte Trailer im Juni 2021. Ihr werdet nach Hyrule zurückkehren und in die Himmel darüber. Seitdem ist nicht viel passiert, doch es gibt dennoch etwas Positives, schließlich soll das Spiel 2022 für die Nintendo Switch erscheinen – und dieses Jahr ist nicht mehr lang.

Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten neue Informationen kommen, und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten.

(Quelle: Nintendo)

