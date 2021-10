Bioshock 2: Eine Liebeserklärung an den Abgrund

Bioshock 2: Als Big Daddy könnt ihr in Kämpfen so richtig austeilen. Durch den Bohrerarm seid ihr im Nahkampf besonders stark.

2007 hat Bioshock viele von euch in den Bann der Unterwasserstadt Rapture gezogen. Auch ich war begeistert von der Welt und der spannenden Geschichte und hatte hohe Erwartungen an den Nachfolger. Bioshock 2 wird heute gerne mal übersehen, obwohl der Ego-Shooter über innovative Ideen und eine dramatische Handlung verfügt. Ich denke immer noch daran, wie ich gegen die Big Sisters gekämpft habe und immer weiter in das unheimliche Rapture vorgedrungen bin.

Gleich zu Beginn ein Rollentausch

Habt ihr Bioshock noch als Flugzeugpassagier begonnen, der über dem Meer abstürzt und sich auf einen einsamen Leuchtturm rettet, beginnt ihr in Bioshock 2 direkt unter dem Atlantischen Ozean.

Und gleich zu Beginn wurde ich überrascht. Denn weder war ich Jack aus dem ersten Teil, noch ein neuer Held, der die verrückt gewordenen Splicer unter Wasser bekämpft. Stattdessen steckte ich in der Haut eines alten Bekannten. Ich bin zum Big Daddy geworden, den riesigen roboterhaften Wesen, die mit einem Bohrer als Arm ihre Little Sisters bis zum Tode verteidigen.

Bioshock 2: Release-Trailer.

Harte Schale, weicher Kern

Während ich die Big Daddys in Bioshock nur als besonders starke Gegner wahrgenommen habe, konnte ich sie nun besser kennenlernen. Sie wurden vermenschlicht und ich habe sie nicht länger als große Blechbüchsen gesehen, sondern als Beschützer, die ihre kleinen Mädchen, die Little Sisters, um jeden Preis verteidigen wollen. Schließlich bin ich selbst zu einem von ihnen geworden.

Schnell erfahre ich, dass meine eigene Little Sister entführt wurde und in den Händen von Dr. Sophia Lamb steckt. Ich setze also alles daran sie wiederzufinden und kämpfe mich durch das dystopische Rapture. Schnell fiel mir auf, dass sich der Big Daddy langsamer, fast schon träge, steuerte und man seinen Spielstil daran anpassen muss. Doch nach einer kurzen Eingewöhnungszeit hatte ich keine Probleme mehr mit den langsamen Bewegungen. Die Kämpfe mit den wilden Bewohnern Raptures ziehen das Tempo nochmal angenehm an und sind dank der Vielfalt an Waffen auch sehr abwechslungsreich. Zwischen stehenden und fliegenden Geschütztürmen, schießenden Verrückten und anderen Big Daddys musste ich aber ganz schön aufpassen nicht ins Gras zu beißen.

Der großen Schwester den Kampf ansagen

Gerade die Big Sisters sind eine harte Nuss und tauchen in kleinen Bosskämpfen auf.

Besonders zu schaffen machten mir die Big Sisters. Dieser neue Gegnertyp von heranwachsenden Little Sisters, die die Big Daddys eigentlich beschützen sollten, hat mich einige Male das Leben gekostet. Jedes mal wenn ich zitternde Geigen gehört und die rot glühenden Augen der Big Sisters gesehen habe, wusste ich, dass ich einen langen Kampf vor mir hatte. Trotzdem habe ich es immer genossen, wenn dieser neue Gegnertyp aufgetaucht ist. Die Musik und die Inszenierung der Big Sisters waren eines meiner größten Highlights in Rapture.

Die Entscheidung fiel mir nie leicht: Beute ich die Little Sisters aus oder rette ich sie?

Noch dazu hat mich Bioshock 2 moralisch einige Male in eine Zwickmühle gebracht. Im Laufe meiner Reise treffe ich auf andere Little Sisters, die mich ein Stück weit begleiten. Dabei saugen sie aus Leichen das heiß begehrte Adam, was nicht nur meine Gegner, sondern auch mich stärker werden lässt. Doch ich stand oftmals vor einer schweren Entscheidung: beute ich die kleinen Mädchen aus, lasse sie sterben und mache mich mit dem Adam davon? Oder aber rette ich die Kinder und gehe mit gutem Gewissen, dafür aber kaum Adam weiter? Solltet ihr das Spiel nachholen wollen, dann wägt eure Entscheidungen gut ab. Denn von ihnen hängt ab wie euer Ende aussehen wird.

Während die Little Sisters Adam absaugen, müsst ihr sie beschützen. Denn die Splicer wollen auch etwas davon abhaben.

Urlaub unter Wasser

Wie bereits im ersten Bioshock hat mich die Unterwasserstadt Rapture mit ihrem Design auch im Nachfolger begeistert. Sogar noch mehr als zuvor, habe ich doch neue Facetten dieser unheimlichen und doch faszinierenden Welt kennengelernt. Marktplätze, unterirdische Gärten, Bahnstationen, Ateliers und Konzertsäle. Vielleicht würde ich dort sogar Urlaub machen, wären nicht an jeder Ecke Splicer, die mir ans Leder wollen. Gelangweilt hat mich diese einzigartige Welt zu keinem Moment, denn an jeder Ecke habe ich etwas Neues entdeckt oder neue Informationen über die Stadt gefunden. Tatsächlich finde ich auch heute noch Rapture spannender als Columbia, die fliegende Stadt aus Bioshock Infinite. Denn Bioshock 2 hat mir seine Umgebung nähergebracht als jedes andere Spiel.

Auch wenn Rapture voller Details ist, schwebt immer eine gewisse Melancholie durch die gefallene Stadt.

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Als ich dann letztendlich den Abspann gesehen habe, bin ich sehr emotional geworden. Ja, ich hatte ein gutes Ende bekommen und trotzdem habe ich Rapture mit einem gewissen Wehmut verlassen. Meine Neugierde nach der Geschichte von Rapture war noch immer nicht befriedigt und auch die Zeit mit meiner Little Sister war mir zu wenig. Lange Rede, kurzer Sinn: ich habe Bioshock 2 direkt noch einmal durchgespielt, diesmal mit einem bösen Abschluss. Wie die jeweiligen Enden aussehen möchte ich euch an dieser Stelle nicht verraten. Besser ist es, wenn ihr es selbst erlebt und euch als Big Daddy auf diese faszinierende Reise begebt. Am besten noch mit einer kleinen Little Sister als Begleiterin auf eurer Schulter.

Als das Spiel 2010 erschien hatte ich den Eindruck, dass es nicht die Liebe bekam, die es verdiente. Auch wenn Bioshock 2 im Ansatz nicht mehr so frisch war wie noch sein Vorgänger, hat es das fiktive Universum doch um ein vielfaches ausgebaut, neue Charaktere eingeführt und Rapture zu einer der eindruckvollsten Videospielwelten gemacht. Ich habe die Big Daddys lieben gelernt und mein zweites Abenteuer unter der Wasseroberfläche sehr genossen. Ein Mehrspieler-Modus wurde zwar mitgeliefert, interessiert hatte mich dieser aber nie. Auf den erten Blick sah dieser ordentlich aus, mein Fokus lag aber klar auf der Geschichte. Im August 2010 wurde der DLC Minerva's Den nachgeschoben, in dem man einen Big Daddy ohne Gedächtnis spielt. Diese kleine Erweiterung hat mir einen noch tieferen Einblick in die Story hinter den Big Daddys gegeben und wie sie hergestellt werden.

Lasst euch von dem manchmal ruhigen und langsamen Gameplay nicht täuschen. Die stillen Wasser von Bioshock 2 sind tief. Sogar so tief, dass ihr euch in ihnen verlieren könntet.