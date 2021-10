Hochwertig und hübsch anzusehen: Diese Schatztruhe könnt ihr zweimal gewinnen.

Was passiert, wenn ihr Game of Thrones mit Dark Souls vermengt und jenes Gebräu noch mit Ratten und Fröschen als Hauptfiguren abschmeckt? Die Antwort lautet: Ihr erhaltet das grandiose Tails of Iron. Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, solltet ihr unbedingt einen Blick drauf werfen. Außerdem könnt ihr bei uns zwei wunderschöne Fan-Pakete dazu gewinnen.

Es klingt zunächst wie ein Märchen: Redgi, der Prinz der Ratten, soll im Rahmen einer großen Feierlichkeit die Nachfolge seines Vaters als König antreten. Bis zu diesem Punkt fängt euch Tails of Iron mit seiner Bilderbuch-Optik ein und verspricht, ein zauberhaftes Abenteuer voller Magie und fabelhafter Wesen zu werden.

Tails of Iron: Gameplay-Trailer

Das wird es auch. Nur nicht so, wie ihr es vielleicht erwartet. Die Feier endet in einem brutalen Gemetzel, als das feindliche Heer des Frosch-Clans einfällt und mordend und brandschatzend das Reich der Ratten einnimmt. Fortan sinnt Redgi nur noch auf Rache. Und ihr werdet ihm dabei helfen.

Damit ihr nicht ohne Vorbereitung ins Abenteuer zieht, hat uns Publisher United Label für zwei von euch jeweils eine hübsche Schatztruhe mit folgendem Inhalt zur Verfügung gestellt:

Mit Leder bespannte Holztruhe

Spieluhr aus Holz

Keramik-Trinkflasche mit Lederband und Holzstopfen

Weltkarte auf beschichtetem Stoff

Hochwertige "Tails of Iron"-Skulptur

Handy-Halter

Sticker

"United Label"-Anstecker

Mit diesem hübschen Paket könnt ihr euch dann ins Abenteuer stürzen. Das gibt es natürlich für die beiden Gewinner noch mit dazu und zwar in Form eines Download Keys für PlayStation, Xbox, Steam und Nintendo Switch.

Wollt ihr das haben? Wollt ihr? Ja? Ja?

Sicher wollt ihr das. Dann gehen wir mal ans Eingemachte!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Zieht hinaus in die Welt, vernichtet den Frosch-Clan und bringt uns den Kopf des Anführers auf einer Lanze! ... Nicht so euer Ding? Na gut, dann stellen wir euch besser eine Frage und ihr schickt uns die richtige Antwort, um an der Verlosung teilzunehmen. Passt gut auf!

Tails of Iron ist eine grausame Geschichte, in deren Mittelpunkt das Schicksal von Redgi, dem Rattenprinz, steht. Wodurch fand Lead Character and Animation Artist Daniel Robinson die Inspiration zu Tails of Iron?

a) durch die Persönlichkeit seiner Hausratten

b) durch den Film Ratatouille

c) durch das Gemüsegericht Ratatouille

d) durch den Verräter in Rattengestalt, Peter Pettigrew aus Harry Potter

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "RATTENPRINZ".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Gebt uns bitte eure Adresse bekannt, sonst können wir euch die Preise nicht zuschicken.

WICHTIG: Gebt unbedingt an, für welche Plattform ihr das Spiel haben wollt! Ihr habt die Wahl zwischen PlayStation, Xbox, Steam und Nintendo Switch. Ihr könnt auch gerne mehrere Plattformen angeben.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 7. November 2021 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!