Nintendo Switch: Video stellt YouTube-Negativrekord auf

Der kürzlich veröffentlichte Trailer für Nintendo Switch Online hat einen unrühmlichen YouTube-Rekord aufgestellt: Das Video wurde mit Dislikes regelrecht überhäuft und ist nun offiziell das unbeliebteste Nintendo-Video auf der Plattform.

Das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online sollte mit dem Hinzufügen von N64-Games langjährige Fan-Träume erfüllen, hat nun aber stattdessen eine Dislike-Flut ausgelöst. Nintendos Preisvorstellungen für den Service sind soweit von den Erwartungen der Switch-Besitzer entfernt, dass der Ankündigungstrailer nun in spektakulärer Art und Weise abgestraft wurde.

Nintendo Switch Online: Dislike-Rekord auf YouTube

Der nordamerikanische Trailer für das Erweiterungspaket für Nintendo Switch Online hält seit Kurzem einen Rekord, auf den Nintendo wohl gerne verzichtet hätte: Das Video ist seit rund zwei Wochen online und hat seitdem satte 119.000 Dislikes auf YouTube eingesackt – somit ist der Ankündigungstrailer das unbeliebteste Video des japanischen Gaming-Giganten. (Quelle: VGC / YouTube)

Schaut euch hier die deutsche Version des Trailers an:

Während Gamer in Europa im Vergleich zum regulären Preis bereits das Doppelte zahlen müssen, wenn sie das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online in Anspruch nehmen wollen, hat es Gamer in den USA sogar noch härter getroffen. Während die reguläre Switch-Online-Mitgliedschaft 19,99 US-Dollar im Jahr kostet, müssen Gamer für das Erweiterungspaket satte 49,99 US-Dollar auf den Tisch legen.

Fehlstart für Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online

Neben dem exorbitanten Preisaufschlag hat das Erweiterungspaket bislang auch auf technischer Ebene keinesfalls überzeugt. Gamer haben sich nach dem Release der N64-Spiele über Glitches, Probleme mit der Steuerung und unschöne Texturen beschwert.

Es bleibt abzuwarten, ob Nintendo auf die äußerst negative Stimmung rund um das Erweiterungspaket reagieren wird oder Fans beim Publisher auf taube Ohren stoßen werden.

