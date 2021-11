Skyrim: NPC wird zum Hauptcharakter und verwüstet ganz Himmelsrand

Ulfric Sturmmantel wird zum unaufhaltsamen "Helden" Himmelsrands. Bildquelle: Getty Images/ Pavel Naumov

Was machen die NPCs aus The Elder Scrolls 5: Skyrim eigentlich, wenn ihr nicht gerade zuseht? Ein Spieler will genau das herausfinden und verfolgt Ulfric Sturmmantel still und heimlich auf seiner Reise durch Himmelsrand. Der Anführer der Sturmmäntel lässt dabei eine Schneise der Verwüstung hinter sich zurück.

Skyrim: Welche Abenteuer erlebt Ulfric Sturmmantel?

Im Zuge der Hauptquest von The Elder Scrolls 5: Skyrim erhaltet ihr die Möglichkeit einen vorübergehenden Frieden zwischen den Sturmmäntel und den Imperialen zu schmieden. Das Drachenblut bereitet also ein Treffen auf Hoch-Hrothgar vor und lädt die Anführer der verfeindeten Fraktionen ein. Der Reddit-User marigoldsandviolets bemerkt hierbei, dass Ulfric Sturmmantel keine Sekunde zögert und sich vollkommen alleine auf den Weg zum Hals der Welt macht.

Eine mutige Entscheidung für jemanden, der gerade erst knapp seiner eigenen Hinrichtung entkommen ist. Auf seiner Reise wird jedoch klar, dass Himmelsrand jemanden braucht, der es vor Ulfric Sturmmantel schützt und nicht umgekehrt. Der Spieler berichtet, dass der (immerhin unsterbliche) NPC auf dem Weg alles und jeden attackiert hat, der sich ihm in den Weg gestellt hat. Seien es Bären oder Banditen oder komplette imperiale Patrouillen, niemand ist sicher vor dem Jarls von Windhelm.

Skyrim-NPC kämpft sich durch eine ganze Stadt

Besonders skurril wird das Abenteuer schließlich, als Ulfric in Flusswald ankommt und ohne Provokation den Schmied Alvor erschlägt. Die daraufhin heraneilenden Wachen können den Berserker ebenfalls nicht stoppen. Laut marigoldsandviolets dauerte es ganze 20 Minuten, bis sich Ulfric so weit von der Stadt weggekämpft hatte, dass sie die Verfolgung schließlich aufgaben.

Der Spieler hat einige der besonders aufregenden Abenteuer Ulfrics auch auf seiner Switch aufgenommen. Hier könnt ihr euch die auf Reddit verlinkten Aufnahmen ansehen. Im Anschluss an die Konferenz verfolgte er außerdem Elisif and Tullius auf ihrem Weg nach Einsamkeit. Die Imperialen verhielten sich dabei leider jedoch unauffällig und gesetzestreu.

