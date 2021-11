Stardew-Valley-Entwickler zeigt Szene aus neuem Spiel – Fans können es kaum erwarten

Stardew-Valley-Macher gibt Fans frische Einblicke zum neuen Spiel. Bild: ConcernedApe, Getty Images/LightFieldStudios.

Vor kurzem hat Stardew-Valley-Entwickler ConcernedApe sein neues Projekt enthüllt: Haunted Chocolatier. Jetzt gibt er den Fans einen weiteren Vorgeschmack auf das Spiel und stellt in einem kurzen Video kommende Features des Kampfsystems vor.

Stardew-Valley-Macher gibt Infos zu neuem Spiel

In einem frischen Blogpost gewährt Stardew-Valley-Entwickler Eric Barone neue Einblicke in sein kommendes Spiel Haunted Chocolatier. (Quelle: Haunted Chocolatier)

Darin erzählt er mehr zum neuen Kampfsystem, welches sich deutlich von dem in Stardew Valley unterscheiden soll. In Haunted Chocolatier wird Kämpfen eine größere Rolle einnehmen und muss laut Barone daher spaßig, zufriedenstellend und fesselnd sein.

Das Kampfsystem werde also nicht einfach von Stardew Valley kopiert, sondern Haunted Chocolatier wird sogar von Grund auf neu programmiert und gezeichnet.

Barone stellt die kommenden Features des Kampfsystems in einem kurzen Videoclip auf gfycat vor.

Im neuen Spiel gibt es Schilde, die ihr zum Blocken von Angriffen nutzen könnt. In vielen Fällen führt das zur Benommenheit der Gegner, was euch die Möglichkeit für schnelle Attacken bietet.

Das Block-Feature wird vor allen Dingen vorsichtigen Spielern zugute kommen, die auf eine günstige Gelegenheit zum Gegenschlag warten.

Doch kann auch ein aggressives und schnelles Vorgehen im Kampf erfolgreich sein. Die verschiedenen Möglichkeiten des Kampfes laden zu unterschiedlichen Spielstilen ein.

Neben Schilden wird es weitere Zweithand-Gegenstände geben, die Variationen im Kampf weiter unterstützen.

Haunted Chocolatier: Fans sind aus dem Häuschen

Unter dem Blogpost zeigen sich die Fans mehr als begeistert und können den Release des Spiels kaum noch erwarten. Auch wenn dieser laut Barone noch geraume Zeit auf sich warten lassen kann. Denn er betont, dass das Spiel erst veröffentlich wird, wenn er damit vollends zufrieden ist.

In den Kommentaren merken viele eine gewisse Ähnlichkeit zu Secret of Mana und anderen klassischen RPGs an. Gerade das Kampfsystem habe wohl einige Spielende bei Stardew Valley gestört, beziehungsweise wurde als die einzige echte Schwäche eines sonst grandiosen Spiels gesehen. Von daher freuen sich diese besonders über den neuen Fokus auf das Kämpfen.

Einige wünschen sich jedoch einen Easy-Modus, da sie Kämpfen in Spielen meist aus dem Weg gehen, das neue Erlebnis von Haunted Chocolatier aber nicht verpassen wollen.

Und auch Vorschläge zu Talentbäumen und weiteren Fähigkeiten, wie Magie, werden in den Raum geworfen.

Falls ihr noch nicht die Gelegenheit hattet, den Trailer von Haunted Chocolatier zu bestaunen, könnt ihr das jetzt nachholen:

Haunted Chocolatier | Das neue Spiel des Stardew-Valley-Machers

Wie sich Haunted Chocolatier noch entwickeln wird, wird die Zukunft zeigen – Barone betont, dass sich Dinge immer wieder ändern können und er sich auch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen will. Dennoch möchte er in unregelmäßigen Abständen Neues auf dem Blog veröffentlichen.