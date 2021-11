GTA-Spieler gewinnt seltenen Casino-Jackpot – Fans feiern es

Ein GTA-Online-Spieler hat im Casino einen echten Jackpot gewonnen. (Bild: Rockstar Games / Getty Images – max-kegfire)

Glücksspiel gehört seit dem großen Casino-Update für GTA Online für viele zum Alltag in Los Santos. Doch nur wenige Spieler schaffen es, einen der seltensten Preise im Casino abzustauben. Ein Spieler hat seinen Jackpot auf Reddit gepostet und wird von den Spielern dafür gefeiert, die wiederum ihre eigenen Geschichten mit der Community teilen.

Lost Slamvan: GTA-Online-Spieler gewinnt den Casino-Jackpot

In GTA Online gibt es ein Fahrzeug, das viele Spieler bereits seit geraumer Zeit versuchen, in ihre Garage zu bekommen: den Lost Slamvan. Die spezielle Variante des Slamvans ist zwar weder besonders schnell, noch fährt sie sich überragend – aber das Fahrzeug hat eine andere Eigenschaft, die es so begehrenswert macht: Das Auto ist unglaublich selten.

Denn während andere Vehikel problemlos im Spiel gekauft werden können, kann man den Lost Slamvan nur im Casino in Form eines Überraschungspreises gewinnen.

Das Objekt der Begierde: der Lost Slamvan (Bild: GTA Fandom – RedDeadPlaya)

Einmal am Tag können die Spieler in GTA Online dort am Glücksrad drehen, das allerlei interessante Preise bereithält, darunter etwa Kleidung, Geld, Fahrzeuge, Erfahrungspunkte und den sogenannten Mystery-Preis.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Glücksrad auf dem Mystery-Preis anhält, liegt bei knapp 5 Prozent. Dass der Spieler als Überraschungspreis jedoch den Lost Slamvan ausgehändigt bekommt, liegt bei gerade einmal 0,005 Prozent – also bei 1:20.000.

Ein Spieler hat auf Reddit nun einen Screenshot geteilt, der beweist, dass er einer der glücklichen Spieler ist, die das Gefährt im Casino gewonnen haben:

Spieler gratulieren dem Glückspilz und erzählen ihre eigenen Geschichten

Der Reddit-Post konnte inzwischen knapp 8.000 Upvotes und 450 Kommentare sammeln – in den meisten davon wird Reddit-Nutzer DipplyReloaded von den Spielern beglückwünscht.

Einige Spieler nehmen den Post jedoch auch zum Anlass, um ihre Erfahrungen im Casino zu teilen, die eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass beim Glücksspiel am Ende immer das Haus gewinnt:

deepplane82142: „In der Woche, in der die Fahrräder kostenlos waren, gewann ich 10 % Rabatt auf Fahrräder.“

Z1PP01137:„Ich habe buchstäblich EINEN EINZIGEN SCHOKORIEGEL aus dem Mystery-Slot bekommen. UND DAS SYMBOL FÜR DIESEN SCHOKORIEGEL ZEIGT IHN HALB AUFGEGESSEN.

Human_TM: „Ich bekomme eine Schachtel Zigaretten. Das kostet buchstäblich Gesundheit. Es ist so nutzlos, dass es unglaublich ist.“

