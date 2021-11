Animal Crossing NH: Nintendo hat eine schlechte Nachricht für euch

Tom Nook aus Animal Crossing: New Horizons verabschiedet sich. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Avector)

Animal Crossing: New Horizons bekommt sein finales kostenfreies Update sowie einen kostenpflichtigen DLC spendiert. Obwohl sich Fans des Switch-Games schon darauf freuen, gibt es nun einen Wermutstropfen, wie Nintendo verrät.

Animal Crossing: New Horizons neigt sich dem Ende

In wenigen Tagen ist es so weit: Animal Crossing: New Horizons bekommt am 5. November neue Inhalte. Dank des kostenfreien Updates könnt ihr dann unter anderem neue Pflanzen auf eurer Insel anbauen, kochen, Gyroiden ausbuddeln und euch auf einen Kaffee mit Freunden treffen. Bereits seit der Nintendo Direct, die all diese wunderbaren Neuheiten vorgestellt hat, ist eines klar: Das wird das letzte kostenfreie Update seiner Art.

Nun nimmt Nintendo auch jegliche Hoffnung auf weitere kostenpflichtige DLCs: "Happy Home Paradise" soll der erste und letzte kostenpflichtige DLC für das Spiel sein, wie Nintendo in einem Interview klarstellt. Darin heißt es:

"(Happy Home Paradise) ist ein riesiges Update für Animal Crossing: New Horizons und bietet eine völlig neue Gameplay-Erfahrung. Darum war es sinnvoll ihn als ersten und einzigen kostenpflichtigen DLC für Animal Crossing: New Horizons zu inkludieren."

Was ist Happy Home Paradise?

Happy Home Paradise könnte fast schon sein eigenes Spiel sein. Angelehnt an Happy Home Designer, für den Nintendo 3DS, sollt ihr im kommenden DLC die Traum-Ferienhäuser eurer Klienten einrichten. Auch öffentliche Einrichtungen, wie eine Schule und ein Krankenhaus, warten nur darauf von euch designt zu werden. Eure Kreationen könnt ihr zum Schluss dann online zur Schau stellen. (Quelle: YouTube / Nintendo)

Meinung von Nathan Navrotzki

Meine Vorfreude auf das letzte Update und den DLC zu Animal Crossing: New Horizons ist riesig. Aber damit, dass Nintendo dem Spiel nun ein Ende setzt, hätte ich nicht gerechnet. Durch die Formulierung in der Direct klang es zumindest so, als würden wir noch mindestens einen kostenpflichtigen DLC bekommen. Schade, dass das vorher nicht klarer kommuniziert wurde. Aber gut, dass Nintendo sich noch vor dem Release dazu geäußert hat, um es klarzustellen.