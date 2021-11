Battlefield 2042: Fans machen sich über den neuen Trailer lustig

Battlefield-2042-Video bekommt nicht nur positives Feedback.

Laut Nvidia sorgt ausschließlich eine GeForce-RTX-Grafikkarte für das ultimative „Battlefield 2042“-Erlebnis auf dem PC. Ein neuer Trailer soll das beweisen, allerdings hat sich das Unternehmen da ins eigene Fleisch geschnitten.

Battlefield 2042: Neuer Trailer erntet Spott

Raytracing soll bei Battlefield 2042 für eine feinere Grafik und realistischere Szenen sorgen, damit ihr tief in das Spiel eintauchen könnt.

Das klingt nach tollem Spielspaß, doch mit FPS könnte es schwierig werden und das beweist Nvidia selbst.

Im jüngsten Trailer präsentiert das Unternehmen, wie das Spiel mit RTX und Co. aussehen soll. Zu sehen sind allerdings größtenteils kinematische Szenen, die man bereits kennt. Einige Szenen, die das eigentliche Gameplay zeigen, zeigen den Kampf aus der Luft – hier glänzt der Trailer aber vor allem durch FPS-Einbrüche.

(Quelle: Nvidia)

Im Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild machen:

Battlefield 2042 Official PC Trailer With RTX On

Reaktionen auf das Video sind gemischt

Während einige Fans davon begeistert sind, was sie im Trailer zu sehen bekommen, machen sich die meisten in den Kommentaren über die extremen FPS-Einbrüche im Video lustig.

„Das ist lustig, denn selbst im Video gibt es FPS-Drops“, schreibt Naman Sharma in die Kommentare unter dem Video. „Das ist kein gutes Zeichen, denn es bedeutet, dass die Entwickler in letzter Minute das Raytracing und alles andere, was im Spiel enthalten sein muss, bearbeiten. Die Bezeichnung Early Access ist sehr passend“, antwortete ihm YouTube-Nutzer kei kei.

Die Reaktionen auf das Video sind dementsprechend schlecht. Fast 50 % der Fans haben ein Däumchen nach unten gegeben. Wie das Spiel am Ende wirklich aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

