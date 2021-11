GTA Online: Fan findet nach 7 Jahren den besten Freund aller Spieler

Alle GTA-Online-Spieler kennen diesen Freund. Ein Fan hat ihn nach 7 endlich Jahren gefunden. Bild: Rochstar Games, Getty Images/brizmaker.

Es gibt einen Freund in GTA Online, den wohl alle Spieler kennen und dessen Hilfe immer in Anspruch genommen werden kann. Doch viele wissen in gar nicht, wo er wohnt. Nach 7 Jahren kann ein Fan das Geheimnis um diesen besten Freund endlich lüften.

GTA Online: Hier wohnt der beste Freund der Spieler

Wem könnt ihr in GTA Online vertrauen? Lester, eurem Auto und im besten Fall euren Teammitgliedern. Ein unscheinbarer Freund wird dabei oft vergessen, der immer erreichbar ist und vielen Spielern schon aus der Patsche geholfen hat. Nach sieben Jahren Spielzeit entdeckte der Reddit-User DarkHandCommando nun den Wohnort dieses "Freundes".

Die Rede ist von Mors Mutual Insurance, der Autoversicherung, die zerstörte Wagen zurückerstattet und überall hinliefert, selbst in weit entfernte Steppengebiete. Tatsächlich ist sie auch in GTA Online zu finden, der Reddit-User zeigte es auf zwei Fotos und erntete viel Begeisterung dafür im Forum.

GTA Online auf Amazon ansehen

„Nach 7 Jahren des Spielens fand ich den Hauptsitz der Firma, die allein mit mir ein Vermögen machte“, kommentiert der Spieler seine Fotos. "Ein Vermögen" ist dabei relativ, wenn die Versicherung den Spielern sehr teure Sportwagen für schlappe 1.000 Dollar zurückerstattet. Die Zerstörer der Autos müssen hingegen viel Geld auf den Tisch legen. Vielleicht hatte Reddit-User DarkHandCommando auf beide Weisen mit dem Unternehmen zu tun gehabt.

Ihren Sitz hat Mors Mutual Insurance im Stadtzentrum von GTA Online. Viele Spieler werden schon daran vorbeigefahren sein, ohne zu wissen, dass dort die freundliche Telefonstimme arbeitet. Viele Geheimnisse bleiben allerdings ungelüftet. „Ich muss wissen, welche Maschinen sie dort haben, um meine millionenschweren Fahrzeuge in Sekunden zu reparieren“, schreibt beispielsweise Reddit-User jfkghost.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Mors Mutual Insurance, der beste Freund der Spieler in GTA Online, hat seinen Firmensitz mitten in Los Santos. Damit lüftet ein Fan ein Geheimnis, das viele Spieler garantiert nicht gewusst haben. Auch sieben Jahre nach dem Release von GTA Online tragen sich immer neue Geschichten im Multiplayer-Spiel zu.