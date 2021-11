Breath of the Wild trifft auf Monster Hunter: Neues Open-World-RPG angekündigt

Der erste Trailer zu Honor of Kings: World macht Lust auf mehr. (Bild: Tencent Games / Getty Images – Damir Khabirov)

Mit Honor of Kings: World wurde vor Kurzem ein neues Action-RPG mit offener Spielwelt angekündigt, dessen Trailer auf dem ersten Blick vielversprechend aussieht. Das Spiel erinnert an eine Mischung aus Zelda: Breath of the Wild und Monster Hunter.

Honor of Kings: World – Neues Action-RPG sorgt für Begeisterung

Eines neues Action-RPG aus China sorgt gerade für ordentlich Aufruhr unter den Gamern – denn der neue Trailer zu Honor of Kings: World sieht tatsächlich sehr vielversprechend und regelrecht bombastisch aus.

Die ersten Szenen zeigen, dass ihr im Spiel durch eine anscheinend offene Spielwelt ziehen könnt, in der sich allerlei kleine, aber auch einige riesige Monster tummeln, die ihr bekämpfen müsst.

Erste Spieler ziehen Parallelen zu Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Monster Hunter – und tatsächlich wirken die Bewegtbilder wie eine interessante Mischung der beiden Spiele. Aber überzeugt euch doch am besten einfach selbst:

Wann erscheint das vielversprechende Spiel?

Genau das steht aktuell noch in den Sternen. Weder im Trailer noch auf anderen Seiten lässt sich ein Hinweis auf den Veröffentlichungstermin finden.

Ebenfalls noch offen ist, auf welcher Plattform die interessante Mischung aus Breath of the Wild und Monster Hunter erscheint. Da vor allem in China der Mobile-Markt so richtig boomt, liegt ein Release für Smartphones zwar nahe – doch die dürften nicht ansatzweise genug Leistung bieten, um das Spiel mit der gleichen Grafikqualität des Trailers darzustellen.

Da jedoch nirgendwo im Trailer erwähnt wird, dass es sich bei den gezeigten Szenen um Gameplay-Material handelt, ist es sowieso aktuell noch fraglich, wie das Spiel in Wirklichkeit aussehen wird.

Auch in den Kommentaren unter dem Video raten die Spieler anderen zur Vorsicht:

Andy SE: „Erwartet nicht zu viel, oder ihr werdet enttäuscht sein. Ein Open-World-RPG mit dieser Grafik wäre echt der Wahnsinn. Aber Trailer ist Trailer. Wir sollten ihnen nichts abkaufen, bis das Spiel wirklich veröffentlicht wird.“

Das neue Action-RPG Honor of Kings: World wirkt wie eine Mischung aus Breath of the Wild und Monster Hunter – doch abseits des ersten Trailers gibt es noch nicht viele Informationen zum potenziellen Open-World-Hit aus China.