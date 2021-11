PS Plus: Schnappt euch jetzt die 6 neuen Gratis-Games

Die neuen PS-Plus-Spiele könnt ihr euch jetzt herunterladen. (Bild: Invisible Walls / Sony Interactive Entertainement)

Startet eure PlayStation und stürmt in den PS Store – denn ab sofort könnt ihr die 6 neuen Gratis-Games im November abstauben.

PS Plus: Die 6 Gratis-Games sind jetzt online

Im November dürfen sich PS-Plus-Nutzer über gleich 6 Gratis-Spiele freuen. Der einzige Wermutstropfen: Drei davon könnt ihr nur spielen, wenn ihr Besitzer eines PSVR-Systems seid. Diese Games stehen ab dem 02. November 2021 für euch zum kostenlosen Download bereit:

12 Monate PS Plus bei Amazon anschauen

Alle neuen PS-Plus-Spiele im Überblick

In Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kommen Fans von Action-Rollenspielen auf ihre Kosten. Ihr seid der auserwählte Held, der Amalur vor dem Untergang retten soll.

Die Kämpfe übernehmen einige Elemente aus den alten God-of-War-Spielen und werden aus der Third-Person-Perspektive bestritten. Es handelt es sich um eine reine Einzelspieler-Erfahrung.

Der Trailer des Spiels stellt euch die Welt von Amalur kurz und knapp vor:

Für Fans von Multiplayer-Spielen hingegen gibt es im November gleich zwei interessante Games. Beim ersten handelt es sich um First Class Trouble – einer Art „Among Us“-Alternative.

Wie im Vorbild bewegt ihr euch mit euren Mitspielern an Bord eines Raumschiffs und löst Aufgaben, um das Spielziel zu erreichen.

Einige eurer Kameraden sind jedoch miese Verräter, deren Aufgabe es ist, eure Bemühungen zu sabotieren und euch nach und nach auszuschalten.

Erste Spielszenen gibt es im offiziellen Ankündigungs-Trailer zu sehen:

Das zweite Mehrspieler-Game im PS-Plus-Bundle: Knockout City.

Die verrückte Gaming-Umsetzung von Dodgeball kommt bei vielen Spielern gut an. Zwei Teams treten auf verschiedenen Spielfeldern gegeneinander an und versuchen jeweils die Gegenspieler zu eliminieren, indem sie diese mit Bällen abwerfen.

Gameplay gibts im Video zu sehen:

Im November kommen erstmals auch die VR-Spieler unter den PlayStation-Nutzern auf ihre Kosten – und direkt zum Startschuss gibt es einen echter Knaller: The Walking Dead – Saints and Sinners.

Das VR-Spiel versetzt euch in die Zombieapokalypse der bekannten Serie, erzählt jedoch seine vollkommen eigene Geschichte, die ihr zudem mit einigen Entscheidungen an Schlüsselpunkten maßgeblich beeinflussen könnt.

Es handelt sich aber nicht um eine reine Graphic Novel oder einen Walking Simulator. Immer wieder müsst ihr auch um euer nacktes Überleben kämpfen und Scharen von Zombies mit Waffengewalt abwehren.

Mehr vom Zombiespiel gibt es im Trailer zu sehen:

SONY PS VR Starter Pack inklusive VR-Headset

Schon mal was von einem Hack-and-Slash-Rogue-lite gehört? Genau das ist Until You Fall – und zwar in VR! Ihr stellt euch euren Gegnern in fantasieähnlichen Arenen und versucht sie, mit eurem Schwert niederzustrecken. Mehr gibt's im Trailer zu sehen:

Im Weltraum hört dich keiner schreien – auch nicht in VR. In The Persistence schlüpft ihr in die Rolle eines Klons der Sicherheitsoffizierin Ziri Eder, welche die letzte Überlebende ihrer Raumstation zu sein scheint. Alle anderen Insassen sind mit der Zeit anscheinend zu Zombie-ähnlichen Wesen mutiert. Eure Aufgabe: Das beschädigte Schiff reparieren und zur Erde zurückkehren.

Der Trailer zeigt euch, was ihr vom Spiel erwarten könnt:

Alle vorgestellten PS-Plus-Spiele könnt ihr euch ab dem 02. November 2021 kostenlos herunterladen. Kingdoms of Amalur, First Class Trouble und Knockout City stehen euch dann bis zum 06. Dezember 2021 zur Verfügung, die drei PSVR-Spiele sind bis zum 03. Januar 2022 kostenlos.