Pokémon-Legenden: Arceus jetzt vorbestellen für geniale Boni

Das Vorbestellen von Pokémon-Legenden: Arceus lohnt sich. (Bildquelle: Game Freak)

Ein Steelbook, eine Pokémon-Figur und ein antiker Pokéball: Die Dreingaben für Pokémon-Legenden: Arceus unterscheiden sich, je nachdem wo ihr euch das Spiel bestellt. Hier erfahrt ihr, welche Boni es wo gibt.

Pokémon-Legenden: Arceus – Alle Boni im Überblick

Es sind nur noch wenige Monate bis Pokémon-Legenden: Arceus exklusiv für die Nintendo Switch erscheint: Am 28. Januar 2022 soll endlich es so weit sein. Wer schnell ist, kann sich jetzt auch besondere Boni sichern, die sich von Shop zu Shop unterscheiden.

Spiel in Steel-Edition

Bei Saturn und Mediamarkt bekommt ihr das Spiel mit einer besonders hübsch gestalteten Steelbook-Hülle geliefert. Diese zeigt das Cover der normalen Plastikhülle und innen ein zusätzliches Artwork. Diese Version bekommt ihr ohne zusätzlichen Aufpreis:

Pokémon-Legenden: Arceus (Steel-Edition) Nur Online - [Nintendo Switch]

Hier geht's zum Spiel samt Steelbook auf Mediamarkt

Antiker Pokéball

Eine kleine Aufbewahrungsbox in Form eines antiken Pokéballs, bekommt ihr bei OTTO gratis dazu. Der coole Pokéball in Holzoptik scheint an das Retro-Setting des RPGs angepasst zu sein. Klickt folgenden Link um euch den Bonus anzusehen:

Pokémon Legenden Arceus Nintendo Switch

Arceus-Figur

Auf Amazon bekommt ihr zusätzlich zum Spiel noch eine Figur vom namensgebenden Pokémon Arceus. Hierfür müsst ihr allerdings einen Aufpreis von knapp 10 Euro zahlen:

Pokémon-Legenden: Arceus [Nintendo Switch] + Figurine - Pokémon Legends Arceus

Die Dreingaben sind nicht nur Vorbestellern vorbehalten. Da der Vorrat aber beschränkt ist, solltet ihr nicht allzu lange mit dem Kauf warten, wenn euch einer der genannten Boni gefällt.

Noch mehr Belohnungen für schnelle Käufer

Nintendo und Game Freak geizen nicht mit Geschenken. Denn es gibt des Weiteren noch einige Frühkäufer-Boni, die ihr zum 9. Mai 2022 einlösen könnt. Fans, die sich das Spiel bis dahin holen, können folgende Inhalte im Spiel freischalten:

Hisui-Fukano Outfit

Fluchfuchs-Maske

30 Schwerbälle (nur für Nintendo eShop-Käufe)

(Quelle: Bisafans)

Pokémon-Legenden: Arceus will der eingestaubten Formel der Pokémon-Spiele neues Leben einhauchen. Neben dem Genre-Wechsel hin zum Action-RPG, spielen auch Könige und Königinnen sowie ihre Wächter eine wichtige Rolle. Die besonderen Pokémon werden in folgendem Trailer näher beleuchtet: