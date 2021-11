Squid Game auf Steam: Spieler feiern kostenlosen Klon

Jetzt könnt ihr selbst im Squid Game antreten. Crab Game ist dabei sogar kostenlos auf Steam.

Die Netflix-Erfolgsserie Squid Game ist eigentlich wie gemacht für eine Videospielumsetzung. Ein Fan hat darum schnell gehandelt und seine eigene Version der tödlichen Kinderspiele auf Steam veröffentlicht. Crab Game ist dort nicht nur kostenlos, sondern auch extrem beliebt.

Aus dem Squid Game wird das Crab Game

Der koreanische Netflix-Hit Squid Game wird bei vielen Zuschauern die Frage ausgelöst haben, wie weit sie wohl in der tödlichen Challenge aus verschiedenen Kinderspielen gekommen wären. In Crab Game auf Steam könnt ihr euer Können jetzt auf die Probe stellen und in mehreren Spielen ums Überleben kämpfen.

Die Produktbeschreibung auf Steam stellt jedoch zweifellos klar, dass Crab Game absolut nichts mit der Fernsehserie zu tun hat. Stattdessen ist es ein First-Person-Mutliplayer-Game, in dem ihr euch mit bis zu 35 Spielern auf 28 Maps in insgesamt 9 Spielmodi messen könnt. Dass sich das Spiel dabei nicht allzu ernst nimmt, zeigt schon der etwas spezielle Trailer, den ihr euch hier auf YouTube anschauen könnt:

Welche Minispiele gibt es in Crab Game?

Der Kern von sowohl Squid Game als auch Crab Game sind natürlich die Minispiele. Unter anderem könnt ihr eure Disziplin in Rotes Licht/ Grünes Licht beweisen und euer Glück auf Eisschollen auf die Probe stellen, von denen nur eine zum Ziel führt. Es gibt jedoch auch ganz neue Herausforderungen, wie einen riesigen Turm aus Bausteinen, auf dem ihr euch mit euren Kontrahenten prügeln oder ein Spiel, in dem ihr anderen eine tickende Zeitbombe in die Hand drücken müsst, bevor sie bei euch in die Luft fliegt.

Crab Game ist auf Steam kostenlos und kommt bei der Community extrem gut an. Auf Steam hat das Spiel über 14.000 Bewertungen, von denen immerhin 92 Prozent positiv ausfallen. Auch auf YouTube gibt es zahlreiche Videos, in denen Spieler in den chaotischen und manchmal völlig absurden Minispielen gegeneinander antreten.

