Animal Crossing NH: Riesiges Update früher spielbar als gedacht

Ran an die Switch! Animal Crossing: New Horizons kommt früher als geplant. (Bildquelle: Nintendo)

Schnappt euch schon mal eure Nintendo Switch – Weihnachten kommt dieses Jahr nämlich anscheinend früher: Das allerletzte kostenlose Update für Animal Crossing: New Horizons erscheint nämlich nicht erst am 5. November.

Animal Crossing: New Horizons – Neues Update ist schon live

Angekündigt als letztes großes, kostenloses Update für Animal Crossing: New Horizons, sollte Version 2.0 erst am 5. November veröffentlicht werden. Ohne eine Ankündigung seitens Nintendo, ist der Download nun aber tatsächlich schon vergangene Nacht online gegangen.

Fans posten schon freudig darüber, wie Melinda ihnen zur Begrüßung die neuen Verordnungen erklärt und Käpten vorstellt, der euch auf Bootstouren zu mysteriösen Inseln mitnimmt.

Hier ein Tweet vom Account ACWorldBlog:

Ob der verfrühte Start des Downloads ein Versehen oder ein absichtliches Geschenk an die ungeduldigen Fans ist, ist unklar. Nur um sicher zu gehen, solltet ihr euch das Update so schnell wie möglich herunterladen, falls ihr heute noch keine anderen Pläne habt.

Ob ihr Ver.2.0 bereits besitzt, erfahrt ihr, wenn ihr das Spiel startet. Der Startbildschirm sollte euch oben rechts anzeigen, welche Version ihr gerade spielt. Wenn es die alte ist, schließt einfach das Spiel und öffnet es erneut. Jetzt sollte eure Switch euch fragen, ob ihr die Software starten oder updaten wollt. Startet dann einfach den Download und genießt euer Inselleben 2.0!

Happy Home Paradise, der kostenpflichtige DLC für Animal Crossing: New Horizons, scheint noch nicht online zu sein. Hier müsst ihr euch wahrscheinlich wirklich bis zum 5. November gedulden.

Was erwartet euch alles in Ver.2.0?

Euch erwarten über 16 neue Bewohner und Bewohnerinnen, über 300 neue Einrichtungsgegenstände, neue Lebensmittel zum Anbauen sowie die Fähigkeit zu kochen. Auch altbekannte Gesichter kehren zurück: Kofi eröffnet sein Café im Museum und auf Harveys Insel könnt ihr eine kleine Einkaufsmeile samt Stargästen errichten.

Alle Einzelheiten zum Update bekommt ihr in folgendem Video auch noch mal zusammengefasst:

Animal Crossing: New Horizons 2.0 - Letztes großes Update!

Wichtig zu beachten ist vielleicht, dass viele der Neuerungen sehr teuer werden – also in Sachen Sterni und Nook-Meilen, der Ingame-Währung. Also hoffentlich habt ihr gut gespart!

Eines steht fest: Nintendo erfüllt mit dem letzten großen Update die Wünsche vieler Fans und lässt Animal Crossing: New Horizons mit einem Knall enden. Auch wenn das Unternehmen erst vor wenigen Tagen auch eine schlechte Nachricht für DLC-Fans hatte: