11 Games, in denen ihr genau genommen die Bösewichte spielt

In diesen 11 Spielen richtet ihr mehr Schaden als Gutes an. (Bildquelle: gpointstudio, Getty Images)

In Videospielen schlüpft ihr meist in die Rolle von selbstlosen Weltenrettern. Wenn ihr eure Taten aber einmal genauer beleuchtet, dann sehen eure Charaktere oft gar nicht allzu heldenhaft aus. Wir zeigen euch 11 Spiele, in denen ihr eigentlich die Bösen spielt.

Nathan Drake, Lara Croft & Co. – sind sie wirklich die Guten?

In dem malerischen Epos von Assassin’s Creed: Odyssey bestreitet ihr eure Abenteuer als Kassandra oder Alexios und nutzt einen Großteil eurer wertvollen Zeit, um verstohlen als Auftragsmörder zu meucheln. Solch unehrenhaften Beschäftigungen gehen bei weitem nicht wenige der bekannten und geschätzten Videospielcharaktere nach. Ihrem Image scheint das aber keinen Kratzer zu verpassen.

Ohne Bedenken schlüpft ihr in deren Rollen und begeht virtuell den einen oder tausendsten Mord. In unserer Bilderstrecke findet ihr eine Zusammenstellung von Protagonisten, die ihre sträflichen Handlungen vielleicht nochmal überdenken sollten:

Commander Shepard aus Mass Effect dürfte der unangefochtene Spitzenreiter unserer Bilderstrecke sein und schämt sich nicht mal, dass er ganze Kolonien auf dem Gewissen hat. Besonders die zwielichtigen Gründe, lassen den einen oder anderen Charakter wie einen regelrechten Psychopathen dastehen.

Natürlich ist das alles mit einem gewissen Augenzwinkern versehen, denn virtuell dürft ihr euch gerne austoben und eurer Mordlust freien Lauf lassen. Nur lasst das besser in der wirklichen Welt sein. Kennt ihr weitere Charaktere, bei denen ihr das Gefühl kriegt, dass diese besser weggesperrt werden sollten? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.