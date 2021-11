Das neue Update für Far Cry 6 entfernt eine Mission. (Bild: Ubisoft / Getty Images – Yevhenii Dubinko)

Far Cry 6 soll auch in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig mit neuen Updates versorgt werden, die dem Spiel weitere Inhalte und Missionen hinzufügen. Der letzte Patch macht jedoch das Gegenteil: Er entfernt nachträglich eine der Missionen aus dem Spiel. Was ist da los?

Far Cry 6: Mission mit Danny Trejo erschien zu früh

Ubisofts neuer Open-World-Shooter Far Cry 6 sorgte sowohl bei den Kritikern als auch den Spielern für eher gemischte Gefühle. Der aktuelle Metascore liegt bei 75 Punkten, der User Score bei 4,7 von 10 Punkten (Quelle: Metacritic).

Das hält die Entwickler jedoch nicht davon ab, das Spiel weiterhin mit Updates und Patches zu versorgen, die allerlei Fehler und Bugs ausmerzen und neue Inhalte hinzufügen. Das neue Title Update 2, welches seit dem 03. November für alle Plattformen bereitsteht, ergänzt etwa tägliche und wöchentliche Herausforderungen und behebt diverse kleine Fehler.

Gleichzeiig streicht das neue Update aber auch eine besondere Mission namens „Dani & Danny VS Everybody“ aus dem Spiel, in der ihr den Taco-Stand von Danny Trejo gegen an anrückende Gegner verteidigt.

Der offizielle Grund für die Streichung: Die Mission hätte noch gar nicht verfügbar sein sollen. Also hat sich Ubisoft kurzerhand dazu entschlossen, sie im Rahmen des Updates wieder zu entfernen (Quelle: Ubisoft-Forum).

Auf welche zusätzlichen Spielinhalte in Far Cry 6 ihr euch in den kommenden Monaten freuen könnt, zeigt euch der offizielle Überblicks-Trailer:

Wie groß ist das neue Far-Cry-6-Update?

Wer das Spiel auf die neueste Version aktualisiert, sollte ein bisschen Zeit einplanen – denn das Update ist alles andere als klein:

PlayStation 4: zwischen 19 und 27 GB (je nach Region)

zwischen 19 und 27 GB (je nach Region) PlayStation 5: zwischen 20 bis 25 GB

zwischen 20 bis 25 GB Xbox One: zwischen 13 bis 19 GB

zwischen 13 bis 19 GB Xbox Series X|S: zwischen 14 bis 20 GB

zwischen 14 bis 20 GB PC: 22 GB

Dafür können sich Spieler danach über einige Verbesserungen bei der Performance und ab dem 09. November auch über eine neue Operation mit dem Namen „Los Tres Santos“ freuen.

Nutzer auf Reddit berichten jedoch schon jetzt von neuen Fehlern, die nach dem Update auftreten. So soll etwa das Waffenrad auf den Xbox-Konsolen nach dem Patch nicht mehr einwandfrei funktionieren. Auf der Xbox One berichten einige Spieler zudem davon, dass das Zielvisier bei Scharfschützengewehren beim Anlegen nicht mehr zu sehen ist.

Bis Far Cry 6 auf allen Plattformen problemlos läuft, dürfte es wohl also noch etwas dauern. Wann die Spieler damit rechnen können, dass die Mission mit Danny Trejo wieder freigeschaltet wird, ist aktuell nicht bekannt.