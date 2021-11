Animal Crossing NH: Nintendo-Fans finden neue Geheimnisse nach Riesen-Update

Psst! Diese neuen Inhalte hat Nintendo geheimgehalten. (Bildquelle: Nintendo, Getty Images / Deagreez)

Bei all den neuen Inhalten in Animal Crossing: New Horizons Ver.2.0 gibt es trotzdem noch eine Reihe nützlicher Features, die Nintendo euch in der Direct vorenthalten hat. Ein paar der praktischsten Tipps und Geheimnisse lüften wir hier für euch.

Animal Crossing hat mehr neue Inhalte, als ihr dachtet

Fans von Animal Crossing: New Horizons finden derzeit eine Reihe Features, die Nintendo euch bisher vorenthalten hat. Oder wusstet ihr zum Beispiel schon, dass es besondere Steine gibt, die Sternfragmente ausspucken? Richtig gelesen, die seltenen Materialien könnt ihr, mit etwas Glück, auf den Bootstouren finden, auf die Käpten euch mitnimmt.

Reddit-User endricus ist auf einen dieser Steine gestoßen, während er gerade auf einer Insel mit Ranken unterwegs war:

Und das ist noch nicht alles! Einige Quality-of-Life-Features sind noch hinzugekommen, die euren Inselalltag erleichtern werden: Melinda kündigt nun nämlich jeden Tag an, welcher NPC eure Insel besucht. Des Weiteren könnt ihr DIY-Rezepte ab sofort auch in eurem Lager unterbringen und eine Spendenbox mit Nook-Meilen kaufen. Letztere könnt ihr auf eurer Insel aufstellen, damit eure Besucher und Besucherinnen von anderen Inseln euch Sternis dalassen können.

Und wo wir gerade beim Thema Geld sind: Häuser und öffentliche Einrichtungen umzuplatzieren ist jetzt um einiges günstiger. Statt 50.000 Sternis, müsst ihr pro Umzug nur noch 10.000 Sternis ausgeben. Eure tierischen Bewohner kommen euch jetzt außerdem nicht nur besuchen, sondern sie haben auch ein paar neue Dialogoptionen und können bei sich zu Hause sogar kochen.

Über 9.000 neue Gegenstände gefunden

Wenn man alle möglichen Farbkombinationen mitrechnet, gibt es außerdem knapp 9.000 neue Gegenstände in Animal Crossing: New Horizons. Dataminer haben alle Items aufgelistet und zeigen, dass Nintendo viele Fan-Wünsche umgesetzt hat. Unter den begehrtesten Einrichtungsgegenständen sind zum Beispiel eine Reihe an Autos, Burgelementen, Teddy-Rucksäcken und besonderen Bäumen. (Quelle: Animal Crossing World)

Die neuen Items könnt ihr beim Nook-Shopping mit Sternis oder Nook-Meilen kaufen. Mit etwas Glück findet ihr sie aber auch im Laden oder in vorbeifliegenden Ballons. Auch neue Bastel-Rezepte sind natürlich mit von der Partie – entweder für neue Möbelstücke oder für Gerichte, die ihr kochen könnt.

Das letzte Update für Animal Crossing: New Horizons hat es also faustdick hinter den Ohren. Für alle, die ihre Insel nun umgestalten wollen, haben wir die perfekte Bilderstrecke voller kreativer Ideen parat: