Nintendo Switch: Neuer RPG-Geheimtipp sahnt Traumwertungen ab

Das nächste große RPG für Nintendo Switch wird hochgelobt. (Bildquelle: Nintendo, Atlus, Getty Images / Elena Brovko)

Exklusiv für die Nintendo Switch erscheint schon am 11. November ein Rollenspiel, das es in sich haben soll. Warum Shin Megami Tensei 5 momentan von Kritikern gelobt wird und ob das höllische RPG etwas für euch sein könnte, erfahrt ihr hier.

Shin Megami Tensei 5 soll das beste Spiel der Reihe sein

So ziemlich seit der Geburt der Persona-Reihe steht Shin Megami Tensei im Schatten seines Spin-Offs. Nun bekommt die düstere Monster-Sammel-Reihe endlich eine neue Chance sich zu behaupten – und mit Shin Megami Tensei 5 landet anscheinend ein richtiger Hochkaräter exklusiv auf der Nintendo Switch.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Shin Megami Tensei 5 | Trailer mit Releasetermin zum JRPG

Die ersten Rezensionen zum Rollenspiel zeichnen zumindest ein äußerst positives Bild. Der Metascore liegt momentan immerhin bei einer Punktzahl von 87 – von 49 Reviews geben 46 Kritiker eine gute Bewertung. Drei bringen gemischte Gefühle zum Ausdruck. (Quelle: Metacritic)

Kann es mit Persona mithalten?

Ganz mit einem charakterstarken Persona-Spiel mithalten, kann Shin Megami Tensei 5 wohl in einigen Bereichen nicht. In bisherigen Tests wird es dennoch als ein grandioses, rundenbasiertes RPG bezeichnet, dessen Stärken ganz klar in seinem Kampfsystem liegen. Was die Rezensionen loben und bemängeln, erfahrt ihr hier:

Das Gute an SMT5

ausgeklügeltes Kampfsystem mit Tiefe

viele unterschiedliche, wie interessante Dämonen

offenere Welt als in Vorgängern, die zum Erkunden einlädt

kurze Ladezeiten

Spiellänge von 60 - 80 Stunden

Das weniger Gute an SMT5

weniger starke Handlung und Charaktere

teilweise sehr schwere Gegner, Grinden kann frustrieren

Grafik hätte noch besser sein können

Zur Schwierigkeit ist noch hinzuzufügen, dass Shin Megami Tensei 5 über verschiedene Schwierigkeitsstufen verfügt. Wenn ihr also keine Fans von knackschweren RPGs seid, könnt ihr auch mit einfacher Schwierigkeit spielen. Dem Grinden entkommt ihr so aber wahrscheinlich auch nicht gänzlich.

Der Soundtrack scheint, wie so vieles, Geschmacksache zu sein. Viele beschreiben ihn als atmosphärisch und düster. Einigen ist er aber wohl, gerade zu Beginn, zu langweilig. Der Vergleich zum Persona-Franchise, welches für seine großartigen Musikstücke bekannt ist, fällt auch hier des Öfteren.

Shin Megami Tensei 5 ist, neben Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, eines der letzten großen Nintendo-Spiele in diesem Jahr. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einer Beschäftigung für die Feiertage seid, solltet ihr als RPG-Fans einen Blick auf das hochgelobte Dämonen-Sammelspiel werfen: