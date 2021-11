Skyrim: Spieler lockt sich selbst in ausweglose Falle

Ein Skyrim-Spieler muss herausfinden, dass Riesen keinen Humor verstehen. Bildquelle: Getty Images/

Ein Skyrim-Spieler beweist, wie schnell aus einer eigentlich guten Idee ein komplettes Desaster werden kann. Auf Reddit teilt er das Video, wie ihm zwei Riesen eine scheinbar ausweglose Falle gestellt haben.

Skyrim-Spieler macht einen großen Fehler

Die erste Begegnung mit einem Riesen in The Elder Scrolls 5: Skyrim geht für die wenigsten Spieler gut aus. Gerade am Anfang können sie jede Menge einstecken und schicken euch mit mächtigen Keulenschlägen in die Luft. Der Reddit-User alwaysforgetmyuserID wollte sich ihre Stärke zunutze machen. Sein Plan ging jedoch gehörig nach hinten los.

In einem Video zeigt er, wie ihm die beiden Riesen eine Falle stellen, nachdem er sie in ein Banditenlager gelockt hat. In einem der kleinen Bunkergebäude können sie ihn zwar nicht erreichen, aber er kommt ohne einen Kampf auch nicht mehr an ihnen vorbei. Da er auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielt und gerade einmal Level 11 erreicht hat, steht ihm jetzt eine harte Prüfung bevor.

Wie entkommt er der Riesenfalle?

In den Kommentaren stellt alwaysforgetmyuserID klar, dass er es letztendlich doch noch geschafft hat, den Riesen zu entgehen. Allerdings musste er dafür all seine Pfeile und eine ganze Menge Flammenmagie aufwenden. Als er einen Riesen schließlich in die Knie gezwungen hatte, begann dieser auch noch sein Leben zu regenerieren, weshalb er seinen sicheren Bunker verlassen und zum Schwert greifen musste.

Auf Reddit erntet der Spieler der Spieler nicht nur über 6000 Upvotes sondern auch das Mitleid der Community. Sie erzählen dort auch ihre eigenen Geschichten darüber, wie sie den großen Fehler machten, zu früh einen Riesen anzugreifen.

