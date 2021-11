Diesmal in den Releases: Forza Horizon 5, KOTOR und ein Switch-Geheimtipp.

Die kommende Woche bietet bei den Releases so einiges: Von Dinosaurier-Parks über Rennen in Mexiko bis hin zum erneuten Schaulaufen von GTA und Skyrim ist jede Menge dabei.

Jurassic World Evolution 2 | 9. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

In Jurassic World Evolution 2 geht es wie bereits im Vorgänger in erster Linie darum, den ultimativen Jurassic-Dinosaurierpark zu erschaffen. Dafür gibt es beispielsweise den umfangreichen Sandbox-Modus, in dem ihr eurer Kreativität und spielerischen Ideen freien Lauf lassen könnt. Alternativ stehen aber noch weitere Modi zur Verfügung.

So zum Beispiel der Kampagnenmodus, der eine neue "Jurassic World"-Geschichte erzählt und an die Ereignisse von Jurassic World: Gefallenes Königreich anknüpft. Eure Aufgabe wird es zusammen mit Claire Dearing und Dr. Ian Malcolm sein, verschiedene Einrichtungen in den USA zu errichten, um wilde Dinosaurier am Leben zu erhalten und zu kontrollieren. Ihr könnt euch aber auch im Herausforderungsmodus an unterschiedliche Missionen mit steigendem Schwierigkeitsgrad wagen, in denen vor allem eure Managementfähigkeiten gefragt sind.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler erweiterte Bauoptionen, mehr Anpassungsmöglichkeiten und einen Chaostheorie-Modus, in denen ihr verschiedene Szenarien aus den Filmen nachspielen könnt. Der Release von Jurassic World Evolution 2 findet dabei von Anfang an für den PC und Konsolen statt - mit Ausnahme der Nintendo Switch.

Jurassic World Evolution 2 - [PlayStation 5]

Forza Horizon 5 | 9. November

PC / Xbox One / Xbox Series X

Auf nach Mexiko: In Forza Horizon 5 dürft ihr wieder in schnelle Autos einsteigen und eine riesige offene Welt befahren. Dabei setzen die Entwickler laut eigenen Angaben dieses Mal vor allem auf sehr viel Abwechslung. Verschneite Berge, tropische Dschungel, große Canyons, wunderhübsche Strände und vieles mehr sollen vor allem optisch verwöhnen.

Spielerisch bleiben sich die Entwickler von Playground Games treu. Euch erwarten klassische Rennen mit hunderten von Herausforderungen und ihr trefft auf eurem Weg verschiedene Charaktere. Dabei schaltet ihr wie gehabt auch neue Autos frei und der Fuhrpark kann sich definitiv sehen lassen. Über 500 Autos aus verschiedenen Kategorien soll es in Forza Horizon 5 geben. Zu guter Letzt könnt ihr im sogenannten EventLab ganz eigene Rennen und Minispiele erstellen.

In Forza Horizon 5 fahrt ihr mit schnellen Autos durch Mexiko:

Der Release von Forza Horizon 5 findet auf dem PC, der Xbox One und Xbox Series X/S statt. Dabei wird das Rennspiel - wie von aktuellen Microsoft-Spielen gewohnt - auch direkt im Xbox Game Pass erhältlich sein.

Microsoft Forza Horizon 5 (Xbox One, Series X|S)

Football Manager 2022 | 9. November

PC / Xbox One / Xbox Series X

Ein weiterer jährlicher Sport-Release darf natürlich nicht fehlen: Der Football Manager von Sega und Sports Interactive. Auch im Football Manager 2022 schlüpft ihr ein weiteres Mal in die Rolle eines Trainers und versucht einen von euch gewählten Club an die Spitze zu bringen - auf und neben dem Platz.

Neu ist in diesem Jahr ein Data-Hub, in dem ihr unzählige Leistungsmetriken eures Teams abrufen und analysieren könnt. Dabei soll der Hub ähnlich umfangreich sein, wie der von echten Teams und Trainern. Zusätzlich haben die Entwickler an der Match-Engine gearbeitet, Animationen überarbeitet und die KI verbessert. Insgesamt soll der Football Manager 2022 dadurch noch eine Ecke realitätsnäher werden.

In der kommenden Woche erscheint der Football Manager 2022 erstmal für den PC, für die Xbox One und Xbox Series X/S. Neben der normalen Verkaufsversion wird es den Manager auch im Xbox Game Pass geben. Für die Nintendo Switch ist derweil der Release von Football Manager 2022 Touch angekündigt, aber noch gibt es dazu keinen festen Termin.

Football Manager 2022 (PC) (64-Bit)

GTA: The Trilogy | 11.November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Drei GTAs in einem Paket: Rockstar Games überarbeitet drei Klassiker seiner erfolgreichen Open-World-Reihe und bringt sie auf moderne Plattformen. In GTA: The Trilogy - Definitive Edition stecken die Remastered-Versionen von GTA 3, GTA: Vice City und GTA: San Andreas, die allesamt vor vielen Jahren einst die PlayStation 2 erobert haben.

Die Remastered-Versionen sind in erster Linie optisch überarbeitet: Es gibt HD-Texturen, überarbeitete Charaktermodelle, eine höhere Sichtweite, bessere Wetter- und Wassereffekte und vieles mehr. Aber auch spielerisch hat Rockstar ein wenig Hand angelegt und unter anderem die Steuerung und Zielmechaniken an den Standard von GTA 5 angelehnt. Darüber hinaus dürft ihr fehlgeschlagene Missionen nun direkt neu starten und müsst nicht erst in einem Krankenhaus oder in einer Polizeistation aufwachen.

Die GTA: Trilogy bringt drei Klassiker zurück in die Moderne:

Der Release von GTA: The Trilogy - Definitive Edition findet dabei sowohl auf dem PC als auch auf allen modernen Konsolen statt. Das bedeutet PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Skyrim: Anniversary Edition | 11. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Apropos Klassiker: Auch Bethesda bringt am 11. November ein Schwergewicht zurück. Dabei handelt es sich natürlich um Skyrim, welches in der Anniversary Edition noch einen weiteren Release erhält. Auf allzu große Änderungen am Originalspiel solltet ihr euch dabei aber nicht einstellen.

Die Anniversary-Edition enthält alle Inhalte und Verbesserungen der Special Edition, sprich Basisspiel und DLCs. Hinzu kommen über 500 Mods aus dem Creation Club, wie zum Beispiel Angeln, ein Survival-Modus, neue Waffen, Rüstungen und vieles mehr. Für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gibt es zudem optische Verbesserungen.

Der Release der Anniversary Edition findet auf dem PC und den Konsolen statt, außer auf der Nintendo Switch. Besitzer der Special Edition erhalten zudem vier der "Creation Club"-Inhalte kostenlos am Veröffentlichungstag.

Star Wars: Knights of the Old Republic | 11. November

Switch

Aller guten Dinge sind drei: Am 11. November folgt sogar noch eine weitere Neuveröffentlichung eines Klassikers. Mit Star Wars: Knights of the Old Republic bringt Aspyr Media eines der erfolgreichsten Bioware-Rollenspiele auf die Nintendo Switch.

Dabei handelt es sich allerdings nicht um das erst vor kurzem angekündigte Remake, sondern um eine technisch angepasste Version des Originals von 2003. Inhaltlich und spielerisch erhalten Käufer ein ganz klassisches Rollenspiel, welches eine Geschichte gut viertausend Jahre vor dem Galaktischen Imperium erzählt. Dabei tretet ihr in rundenbasierten Kämpfen an, trefft unzählige Charaktere und Entscheidungen und bereist verschiedene Planeten.

Für Aspyr Media ist es nicht die erste Umsetzung von Star Wars: Knights of the Old Republic für eine neue Plattform. Bereits 2013 hat das Team den Release einer iOS- und Android-Version übernommen.

Shin Megami Tensei 5 | 12. November

Switch

Die Woche endet mit einem großen Spiel für die Nintendo Switch: Shin Megami Tensei 5. Das japanische Rollenspiel von Entwickler Atlus erzählt auf den ersten Blick die Geschichte eines typischen Highschool-Schülers. Nach einem Vorfall landet er jedoch in einer anderen Welt mit dem Namen Da'at und wird zu Nahobino, welcher sich in den Kampf zwischen Göttern und Dämonen einmischt.

Da'at ist dabei in erster Linie ein riesiges Ödland, in denen unzählige Dämonen hausen. Als Nahobino könnt ihr diese bekämpfen oder sie zu euren Verbündeten machen, damit sie euch in den rundenbasierten Gefechten unterstützen. Dämonen auf eurer Seite könnt ihr zudem fusionieren, um ganz neue Monster zu erschaffen, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen.

Mit Shin Megami Tensei 5 erwartet euch ein dämonisches JRPG:

Der Release von Shin Megami Tensei 5 findet nur auf der Nintendo Switch statt und verfügt außerdem nur über die englische und japanische Sprachausgabe. Die Textsprache ist laut Nintendo ebenfalls nicht komplett ins Deutsche übersetzt, weshalb einzelne Elemente lediglich in englischer Sprache verfasst sind.

Shin Megami Tensei V [Nintendo Switch]

Die zweite November-Woche macht klar: Das Herbst-Geschäft ist in vollem Gange. Mit den Remastered-Versionen von GTA, dem fünften Forza Horizon oder Shin Megami Tensei 5 dürfte so manchem Geldbeutel Angst und Bange werden.