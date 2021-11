New World: Spieler können Bann mit einfachem Trick aufheben

New World: Cheater umgehen Bann mit simplem Trick. (Bildquelle: master1305, Getty Images)

Amazons MMO New World hat ein neues Problem: Spieler, die mit einem Bann belegt worden sind, können diesen offensichtlich ganz einfach mit einem Trick selbst aufheben und somit ihre Sperre umgehen.

Die Entwickler von Amazons MMO New World haben die Hände voll zu tun: In den letzten Wochen sind immer wieder Bugs und Glitches aufgetreten, die sofortiges Einschreiten nötig gemacht haben. Dies ist nun erneut der Fall, denn Spieler berichten auf Reddit, dass Account-Sperren ganz einfach umgangen werden können.

New World: Spieler umgehen Bann durch Steam-Trick

Cheater, die in New World mit einer Bannsperre belegt worden sind, können diese offensichtlich einfach durch das Family-Sharing-Feature auf Steam umgehen. Wie der Post auf Reddit mit über 2.600 Upvotes zeigt, können Spieler nach einem Bann sofort wieder ins Spiel einsteigen, indem sie die Funktion der Familienbibliothek nutzen.

Schaut euch hier den Reddit-Post zum Bann-Trick an:

Immerhin jedoch müssen sie in diesen Fällen einen neuen Avatar anlegen. Effektiv aus dem Spiel ferngehalten werden die Cheater dadurch allerdings nicht. Viele Kommentatoren drücken unter dem Post ihren Unmut darüber aus, denn das Cheater-Schlupfloch ist nicht gerade klein und hätte in Testphasen auffallen sollen.

Amazons MMO mit Problemen

Nachdem New World einen mehr als beachtlichen Release hingelegt hat, sind die Spielerzahlen in den letzten Wochen deutlich geschrumpft – was durchaus auch an den Berichten und Meldungen von teils schwerwiegenden Bugs liegen kann. Der neueste Glitch zeigt erneut, dass das Spiel aktuell leider nicht allzu zuverlässig ist.

Schaut euch hier den "This Is Aeternum"-Trailer von New World an:

In Amazons MMO New World wurde ein neuer Bug gefunden, der es Cheatern ermöglicht, direkt nach ihrer Sperre wieder im Spiel einzusteigen. Gamer beschweren sich auf Reddit über das Schlupfloch.