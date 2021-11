Neues Gratis-Game: Epic verschenkt Aufbau-Hit für zwischendurch

Epic Games bietet mal wieder ein neues Gratis-Game an. (Bild: Team 17 / Getty Images – Daria Kashurina)

Epic Games verschenkt in dieser Woche ein Strategie-Hit, in dem ihr langsam eure Kolonie im Weltraum aufbaut. Laut Berichten handelt es sich bei Aven Colony um ein perfektes Spiel zum Entspannen.

Aven Colony: Neues Gratis-Spiel von Epic Games

Eine neue Woche, ein neues Gratis-Spiel von Epic Games. Dieses Mal kommen Fans von Aufbauspielen auf ihre Kosten, denn im Online-Shop des Anbieters könnt ihr euch ab sofort bis zum 11. November 2021 um 17:00 Uhr Aven Colony herunterladen.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, den fremden Planeten Aven Prime zu kolonisieren. Während eure Siedlung anfangs noch nichts weiter ist als ein kleines Dorf, baut ihr eure Kolonie nach und nach zu einer blühenden Stadt aus und könnt zudem noch weitere Siedlungen gründen.

Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr eure Kolonien mit einer entsprechenden Infrastruktur versorgt, damit ihr euch angemessen um eure Bürger und Arbeiter kümmern könnt.

Erste Spielszenen von Aven Colony könnt ihr euch im Launch-Trailer angucken:

Aven Colony jetzt gratis bei Epic Games abstauben

Für wen eignet sich das neue Gratis-Spiel?

Ein Blick in die Rezensionen auf Steam und Metacritic zeigen: Für Fans von schweren Aufbauspielen dürfte Aven Colony schnell langweilig werden – denn das Spiel nimmt euch oftmals an die Hand und erklärt euch haarklein, wie ihr Missstände in eurer Siedlung vermeidet und gibt entsprechende Handlungsempfehlungen ab, solltet es doch mal Probleme geben.

Wer hingegen ein entspanntes Spiel sucht, in dem er langsam dabei zusehen kann, wie seine Weltraumkolonie immer weiter wächst und gedeiht, um ein bisschen abzuschalten, sollte Aven Colony auf jeden Fall eine Chance geben.