Bioware macht den besten Star-Wars-Trailer noch viel besser

Star Wars: The Old Republic bekommt einen neuen Release – zumindest der Trailer des Spiels! Handelt es sich hier nur um ein kleines Gimmick, oder erwartet das Spiel ein paar Neuerungen?

Es ist vielleicht der beste Star-Wars-Trailer überhaupt gewesen: The Old Republic glänzte im Juni 2009 mit einem fantastischen ersten Teaser, der jetzt – 12 Jahre später – in 4K neu erscheint.

Star Wars: The Old Republic feiert Geburtstag und beschenkt euch

Ein wenig seltsam ist es ja schon: Der 12 Jahre alte erste Trailer zum Star-Wars-MMO The Old Republic wurde zum Jubiläum des Spiels neu aufgesetzt und veröffentlicht. Es handelt sich noch um denselben Trailer – nur, dass er jetzt in Ultra-HD geschaut werden kann.

Ein bisschen Nostalgie vielleicht? Seht den 4K-Trailer jetzt bei uns:

Star Wars: The Old Republic – 4K ULTRA HD – 'Deceived' Cinematic Trailer

Seit über zehn Jahren lassen Fans ihre Lichtschwerter im MMO Star Wars: The Old Republic fliegen – und ein Ende ist keineswegs in Sicht. Erst vor vier Monaten wurde die neue Story-Expansion Legacy of the Sith angekündigt (Quelle: Reddit). Falls ihr euch also je gefragt habt, ob es das MMO noch gibt: Ja, und es hat mittlerweile etliche Inhalte, die neue wie auch alte Spieler bei Laune halten.

Wie sehen die nächsten Pläne für das Spiel aus? Nicht nur in Bezug auf den neu erschienen Trailer tut sich etwas bei Star Wars: The Old Republic. Vor wenigen Tagen hat außerdem der Creative Director des Spiels verraten, dass bislang kein Ende in Sicht ist – und neue Inhalte weiter geplant werden (Quelle: PCGamer).

Indessen ist auch ein Remake von Star Wars: Knight of the Old Repblic in der Entwicklung. Wann das erscheinen wird, ist allerdings noch nicht klar. Seitdem EA nicht mehr allein die Star-Wars-Lizenz besitzt, ist es jedoch wahrscheinlich, dass in nächster Zeit mehr und mehr Spiele im Star-Wars-Universum produziert werden.