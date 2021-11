Steam-Hit: Neues Dino-Spiel erobert die Charts im Sturm

Ein neues Dino-Spiel erobert die Steam-Charts. (Bild: Valve / Frontier Developments)

In den Steam-Topsellern macht sich gerade ein prähistorisches Spiel breit: Jurassic World Evolution 2 erobert die Charts im Sturm und lässt selbst Spiele wie Elden Ring hinter sich. Für den ersten Platz reicht es aktuell jedoch noch nicht.

Jurassic World Evolution 2: Dinopark-Simulator erklimmt das Steam-Treppchen

Nachdem die Anzahl der spannenden Veröffentlichungen im Sommer eher überschaubar war, kommt die Spiele-Branche so langsam wieder in Fahrt – das zeigt sich auch, wenn man einen Blick auf die Steam-Topseller wirft. In den letzten Wochen gab es viele Highlights, die sich in den Charts einen harten Kampf lieferten, darunter etwa Amazons neues MMO New World oder der Mittelalter-Simulator Medieval Dynasty.

Nun erobert ein neues Spiel die Charts: Jurassic World Evolution 2. Der Nachfolger des beliebten Dinopark-Simulators erscheint zwar erst morgen am 09. November 2021, kann sich jedoch schon jetzt den dritten Platz in der Besteller-Liste sichern (Quelle: Steam).

Erste Spielszenen aus dem neuen Dino-Game gibt es im Trailer zu sehen:

Jurassic World Evolution 2 bei Steam anschauen

Über 75 unterschiedliche Dino-Arten könnt ihr im neuen Spiel heranziehen und im Park ausstellen. Dabei solltet ihr jedoch stets darauf achten, dass sich eure Dinos untereinander auch verstehen. Ansonsten kann es sein, dass die Tiere Kämpfe austragen und sich gegenseitig verletzen.

Zudem können wieder einige genetische Merkmale der Dinosaurier im Labor geändert werden, sodass die prähistorischen Wesen etwa in neuen Farben schillern oder aber komplett andere Merkmale besitzen.

Dino-Spiel aktuell nur auf Platz 3

Kurz vor dem Release kann sich Jurassic World Evolution in den Steam-Topsellern auf Platz 3 postieren und lässt damit selbst große Spiele wie Battlefield 2042 oder New World hinter sich. Lediglich Age of Empires 4 und Forza Horizon 5 sind aktuell im Steam-Shop noch beliebter.

Wie lange sich das neue Dino-Spiel in den Charts halten kann, bleibt abzuwarten. Schließlich erscheint in rund zwei Wochen auch der neue Landwirtschafts-Simulator 22, der sich vor allem hierzulande großer Beliebtheit erfreut.