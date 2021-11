Der Herr der Ringe: Eines der besten Spiele bekommt Fan-Remake

Fans wollen eines der besten "Der Herr der Ringe"-Spiele" wiederbeleben. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat

Fans wollen ein fantastischen "Der Herr der Ringe"-Klassiker noch schöner und besser machen. Die Entwickler hinter dem Fan-Remake zeigen auch bereits erstes Gameplay. Bis zum Release ist jedoch noch viel zu tun.

"Herr der Ringe"-Hit bekommt Fan-Remake

Ein Team aus Fans arbeitet aktuell an einem Remake von Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2. Zusammen mit der Erweiterung Aufstieg des Hexenkönigs hat der Strategieklassiker nicht nur einen unglaublich langen Namen. Es ist auch eines der besten und beliebtesten Spiele in Tolkiens Fantasy-Welt.

In einem neuen Trailer zeigt der YouTube Kanal "Bfme Reforged" jetzt erstmals Gameplay. Die komplette Spiel wird dabei in der Unreal Engine 4 nachgebaut. In dem Video ist allerdings noch keine Schlacht zu sehen. Trotzdem ist deutlich erkennbar, wie sehr sich die Grafik im Vergleich zum Original verbessert hat. Dreckige Lehmhütten und Uruk-hai-Soldaten sahen nie besser aus. Inzwischen gibt es außerdem ein Update, das auch den dunklen Herrscher Sauron in neuer Grafik-Pracht zeigt.

Das originale Spiel gibt es kaum noch

Die Hilfe der Fans ist dringend benötigt, denn das Original ist heutzutage kaum noch zu finden. Der Grund dafür ist, dass EA die "Der Herr der Ringe"-Lizenz nicht mehr besitzt. Digital ist es darum gar nicht mehr zu erwerben und auch auf Amazon wird für das Spiel 80 Euro verlangt.

Selbst wenn ihr noch eine alte Version besitzt, könnte es gut sein, dass es auf modernen PCs nicht mehr funktioniert. Wenn ihr mehr über das Reforged-Projekt erfahren wollt, könnt ihr auf der offiziellen Website vorbeischauen.

Das Fan-Remake von Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde 2 könnte die letzte Überlebenschance für den Strategieklassiker sein. Ein erster Gameplay-Trailer beweist bereits, dass das Projekt eine Menge Potenzial besitzt.