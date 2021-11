Dark Souls mit Pinocchio: Erster Gameplay-Trailer sorgt für Gänsehaut

Lies of P offenbart Pinocchios dunkle Seite. (Bild: NEOWIZ)

Das erste offizielle Gameplay-Material zum düsteren Action-Rollenspiel Lies of P von Round 8 und Neowiz ist endlich da. Im Trailer seht ihr einen blutrünstigen Pinocchio, der selbst den Monstern aus Dark Souls gefährlich werden könnte.

Pinocchio kennt kein Erbarmen

Der zweieinhalbminütige Trailer präsentiert eine wilde Mischung aus Dark Souls und BioShock Infinite in einer düsteren Steampunk-Welt. Dass diese lebendige Puppe wenig mit Disneys Pinocchio gemein hat, dürfte niemanden überraschen. Schließlich steuert ihr in Lies of P eine mechanische Puppe mit Säbel, Axt und anderen tödlichen Waffen, die ihr kombinieren könnt.

Der Gameplay-Trailer gibt auch einen Einblick in Pinocchios diverse Gadgets wie einem Mini-Flammenwerfer, der nahe Feinde röstet. Oder einer Seilpistole, mit der weit entfernte Gegner herangezogen und anschließend niedergemetzelt werden können.

Die Kommentare unter dem Video sind überwiegend positiv. YouTube-Nutzer guy3480 schreibt sogar: „Das sieht so aus, als ob es tatsächlich den Standards von Fromsoft entspricht oder sie gar übertrifft.“

Zur Steamseite von Lies of P

Lies of P übernimmt Elemente aus Märchen

Das Soulslike spielt um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der Stadt Krat. Im Trailer hört ihr langsamer werdende Zahnräder, bevor eine tiefe Stimme sagt: „Steh auf, Sohn.“ Das ist der aus dem Märchen bekannte Geppetto, Pinocchios Vater. Ihn gilt es zu finden, um gemeinsam dem Schrecken dieser Stadt ein Ende zu bereiten.

Das Entwicklerteam Round 8, welches zuvor am MMORPG Bless Unleashed arbeitete, verspricht eine essenzielle Spielmechanik: das Lügen-System. Dieses soll Auswirkungen auf eure Spielfigur und den Handlungsverlauf haben. Und naturgemäß: Lies of P soll alles andere als einfach werden. Euch erwartet ein komplexes Kampfsystem, fiese Gegner und wahrscheinlich viele frustvolle Momente – also wie gemacht für Fans von Dark Souls.

Lies of P erscheint voraussichtlich 2023 für PS5, Xbox Series X und PC.