Dank einiger Mods werden die Rennen in GTA 5 wieder richtig spannend. (Bild: Rockstar Games / Getty Images – PCH-Vector)

Wer sich in GTA 5 mit Franklin die Zeit vertreiben will, kann an einigen Straßenrennen teilnehmen – doch die sind oftmals viel zu einfach. Ein Spieler hat die Wettrennen nun dank einiger absurder Mods deutlich erschwert und das Ergebnis in Form eines Videos festgehalten.

GTA-Spieler erschwert Wettrennen mit eigenen Mods

Neben den klassischen Schießereien und Verfolgungsjagden gehören auch Rennen seit etlichen Jahren zum festen Repertoire der GTA-Serie. Auch in GTA 5 könnt ihr euch wieder in Straßenrennen beweisen und euch auf diese Weise etwas Geld dazuverdienen. Doch wer den Dreh erstmal raus hat, stellt schnell fest, dass die anderen Fahrer nicht gerade Michael Schuhmacher sind. Die Rennen sind viel zu leicht.

Das ist auch YouTuber DougDoug aufgefallen, der sich dem Problem angenommen und prompt eine Lösung herbeigezaubert hat. Damit die Wettrennen wieder zu einer echten Herausforderung werden, hat er kurzerhand 10 eigene Mods für GTA 5 erstellt, die mitunter kolossale Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben.

So sorgt eine der Modifikationen etwa dafür, dass alle paar Sekunden eine Herde Kühe vor seinem Auto erscheinen, während eine andere Flugzeuge spawnt. Das Ergebnis könnt ihr euch in seinem Video ansehen:

GTA-Trilogy erscheint in wenigen Tagen

GTA-Spieler dürften sich den 11. November 2021 bereits rot im Kalender markiert haben – denn an diesem Tag erscheint die GTA-Remastered-Trilogy für PlayStation, Xbox, PC und die Nintendo Switch. Die Collection enthält die Spiele GTA 3, Vice City und San Andreas und bietet im Vergleich zum Original viele grafische Verbesserungen und auch einige neue Komfort-Features.

Was sich grafisch bei der Neuauflage der GTA-Klassiker ändert, zeigt euch der aktuelle Trailer:

Switch-Spieler sollten sich den Kauf jedoch gut überlegen. Wie einige veröffentlichte Screenshots zeigen, wirkt die Grafik auf der Switch nicht ansatzweise so brillant wie bei den anderen Konsolen oder auf dem PC.