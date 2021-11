Among-Us-Comeback: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zurückzukehren

Einer der größten Gaming-Trends des Jahres 2020 könnte bald ein Comeback erleben. Among Us erhält ein neues Update, das die Imposter-Jagd gehörig aufmischt. Neben zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten für die Crewmitglieder gibt es jetzt auch vier zusätzliche Rollen.

Was steckt im neuen Among-Us-Update?

Es gibt kaum ein Spiel, das das Jahr 2020 so geprägt hat, wie Among Us. Auch wenn der Hype inzwischen wieder abgeklungen ist, unterstützt der Entwickler Innersloth das Spiel weiterhin. Das neue Cosmicube-Update erweitert die Imposter-Jagd jetzt um die Rollen Wissenschaftler, Ingenieur, Gestaltwandler und Schutzengel.

Die vier neuen Rollen bringen einzigartige Fähigkeiten mit, die das Spiel (und vor allem die hitzigen Diskussionen) noch einmal deutlich interessanter und chaotischer machen werden:

Wissenschaftler: Kann sich anzeigen lassen, welche Crewmitglieder noch am Leben sind

Ingenieur: Kann wie die Imposter durch Luftschächte klettern

Gestaltwandler: Ein besonderer Imposter, der sich in tote Crewmitglied verwandeln kann

Schutzengel: Ein totes Crewmitglied, dass einen Spieler einmalig vor einem Angriff schützen kann

Among Us: Trailer stellt die vier neuen Rollen vor

Among Us: Neue Anpassungsmöglichkeiten, auch für echtes Geld

Neben den neuen Rollen gibt es auch Errungenschaften sowie zahlreiche neue Anpassungsmöglichkeiten für die Crewmitglieder. Diese können ab sofort außerdem mit echtem Geld bezahlt werden. Innersloth stellt jedoch auf der Among-Us-Website klar, dass sie keinen Effekt auf das Gameplay haben werden.

Während Among Us zuvor eine relativ einfache Version des klassischen Spiels Werwolf war, werden die Runden durch die vier neuen Rollen jetzt wesentlich komplexer. Falls euch das Spiel damals also schon Spaß gemacht hat, aber es mit der Zeit langsam öde wurde, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, um den bunten Raumanzug wieder aus dem Schrank zu holen.

