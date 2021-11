Forza Horizon 5: Spieler schafft verrückten Stunt aus purem Zufall

Forza Horizon 5 ist erst seit Kurzem verfügbar und schon hat ein Spieler einen absolut rekordverdächtigen Stunt geschafft – und dabei war der spektakuläre Sprung eigentlich ganz anders geplant.

In Forza Horizon 5 könnt ihr in euer Traumauto steigen, durch Mexiko cruisen und euch spannende Rennen mit anderen Fahrern liefern. Extrapunkte gibt es dabei teilweise beim Erkunden, wenn ihr besonders waghalsige Sprünge und Stunts hinlegt. Einem Spieler ist nun ein außerordentlicher Sprung gelungen – und dabei ging am Anfang eigentlich noch alles schief.

Forza Horizon 5: Spektakulärer Stunt sorgt für Staunen

User Zang1996 hat seinen atemberaubenden Stunt in Forza Horizon 5 auf Reddit gepostet. In dem kurzen Video könnt ihr sehen, wie er mit vollem Karacho auf eine Rampe zubrettert, um einen persönlichen Rekordsprung aufzustellen. Doch noch bevor er an der Rampe angekommen ist, hebt sein Wagen ungeplant kurzzeitig ab und prallt weiter vorne von der Rampe ab.

Schaut euch hier den verrückten Stunt-Sprung in Forza Horizon 5 auf Reddit an:

Erst durch den völlig unbeabsichtigten Aufprall legt das Auto dann in der Luft einen beeindruckenden Wirbel an Überschlägen und Drehungen hin, bis Zang1996 es bemerkenswert ruhig und humorlos rückwärts heil auf dem Boden landet.

Racing-Hit: Xbox landet Next-Gen-Volltreffer

Mit Forza Horizon 5 hat Xbox noch vor dem Release von Halo: Infinite den ersten echten Next-Gen-Spiele-Hit für die Plattform abgeliefert. Sowohl Kritiker als auch Fans überschlagen sich mit Lob (und ihren Autos) wegen der fantastischen Spielwelt, tollen Grafik und dem erprobten Gameplay der erfolgreichen Renn-Serie. Auf Metacritic hat das Spiel aktuell eine 92er-Wertung und einen User-Score von 8.8. (Quelle: Metacritic)

Kein Wunder, dass das Spiel bereits in der Early-Access-Phase über 800.000 Spieler hatte. (Quelle: GIGA) Für alle Gamer mit einem Xbox-Game-Pass-Ultimate-Abo ist das neueste Forza Horizon außerdem kostenlos in der Mitgliedschaft enthalten.

Nicht Mexiko, aber trotzdem schön: In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 9 weitere Spiele, in denen ihr reale Reiseziele erkunden könnt:

Forza Horizon 5 begeistert Renn-Fans seit der Early-Access-Phase auf der Xbox und dem PC. Jetzt hat ein Gamer gezeigt, was für spekatkuläre Stunts in dem Spiel möglich sind – dabei ist sein akrobatischer Sprung eher zufällig entstanden.