GTA Trilogy: Sorgen der Spieler werden wahr

GTA Trilogy muss auf den einen oder andere Fanliebling verzichten. (Bild: Rockstar Games)

Nach den ersten Vermutungen bestätigen sich die Sorgen der GTA-Community: In GTA Trilogy werden einige ihrer Lieblingssongs komplett fehlen. Rockstar Games offizielle Liste hämmert nun für einige Lieder den letzten Nagel in den Sarg.

Update vom 11. November 2021 - 10:45 Uhr

GTA Trilogy: Welche Songs fehlen?

Die Spielsammlung GTA Trilogy ist nun offiziell erschienen und klärt die wichtige Frage danach, welche Songs aus vergangenen Spielen es zurückgeschafft haben. Klassiker wie Totos "Africa", Nenas "99 Luftballons" und Guns N' Roses "Welcome to the Jungle" laufen zum Beispiel wieder im Radio. Auch Snoop Dog, Depeche Mode, Slayer, Alice in Chains und viele weitere sind wieder mit von der Partie.

Leider müssen Spieler und Spielerinnen aber auch ein paar Verluste einstecken. Ozzy Osbourne, Michael Jackson, Lionel Richie, Rage Against the Machine und einige andere Interpreten werdet ihr nicht mehr in den Radios von Vice City und San Andreas zu hören bekommen. (Quelle: VGC)

Originalmeldung vom 09. November 2021 - 12:34 Uhr

Leak meint: Diese Lieder werden gestrichen

Auf den in Neonlicht getränkten Straßen von Vice City entlangfahren und dabei dem Radio lauschen, welches die besten Hits der 80er spielt – das ist pure Nostalgie. GTA-Fans bangen nun aber um einige Songs, die es vielleicht nicht in GTA Trilogy zurückschaffen könnten.

Grund dafür ist ein angeblicher Leak, der die Songliste des gesamten Soundtracks zum Spiel zeigt. Ein paar Klassiker wie "Billie Jean" und "White Wedding" sollt ihr demnach wieder in GTA: Vice City und GTA: San Andreas auf die Ohren bekommen. Andere Fanlieblinge, wie Killing in the Name, haben demnach kein grünes Licht für die Neuauflagen bekommen. (Quelle: Reddit / ZerroTheDragon)

Anderen Quellen zufolge sei die Songliste aber bereits als Fälschung bestätigt worden. Es gibt also nach wie vor keinerlei Sicherheit darüber, zu welchen Songs ihr euren kriminellen Machenschaften in GTA Trilogy nachgehen werdet. (Quelle: Twitter / GTANet)

Also bleibt vielleicht doch alles beim Alten?

Ob es die Lieblingssongs der Fans zurück in GTA 3, Vice City und San Andreas schaffen werden, ist unsicher. Aufgrund von Copyrights und ausgelaufenen Verträgen zwischen Rockstar und den Plattenfirmen, könnten nämlich trotzdem ein paar der legendären Lieder ausbleiben.

Bei Re-Releases von GTA-Spielen gab es in der Vergangenheit immer wieder fehlende Songs auf ihren Soundtracks. So wurde auch das bereits erwähnte Lied "Billie Jean" für einen früheren Re-Release von GTA: Vice City gestrichen, weil die Lizenzen bei Sony Music lagen. GTA 4 und GTA 5 haben Songs sogar im Nachhinein per Patch entfernt, wenn ihre Lizenzen ausgelaufen waren.

Vielleicht hat Rockstar Games dieses Mal ja einiges mehr aus den Verhandlungen mit den Plattenfirmen rausholen können. Vermutlich werdet ihr aber trotzdem auf den einen oder anderen guten Song verzichten müssen.

Ihr wollt mehr Spiele mit atemberaubenden Soundtracks? Dann klickt euch mal durch die folgenden 8 Spiele und tut euren Ohren etwas Gutes: