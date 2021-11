PS5 und Xbox SX: 2022 könnte das Jahr für Next Gen werden

Was erwartet die PS5 wohl im Jahr 2022? (Bild: Sony, Getty Images / Beton studio)

Geoff Keighley, der Moderator der jährlichen The Game Awards, verspricht eine Reihe von Neuankündigungen – darunter auch echte Next-Gen-Spiele. In einem Interview plaudert er aus dem Nähkästchen.

Was könnt ihr von den Game Awards erwarten?

Epic Games teilt ein Interview mit dem Spielejournalist und Moderator Geoff Keighley. Darin bewirbt er seine Award-Show und lässt gleichzeitig auf eine rosige Zukunft für die beiden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox SX hoffen.

Zu den Game Awards sollen dieses Jahr, so Keighley, 40 bis 50 Spiele präsentiert werden. Darunter fallen vermutlich einige neue Trailer und aktuelle Infos zu Spielen, die bereits angekündigt oder sogar veröffentlicht wurden.

Doch auch an richtigen Neuankündigungen soll es dem Event nicht mangeln. Diese soll es immerhin im zweistelligen Bereich geben. Allgemein sollen an dem Abend viele Spiele vorgestellt werden, die schon im Jahr 2022 oder 2023 das Licht der Welt erblicken sollen – darunter vermutlich auch einige Games für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Auch Serien und Filmen soll übrigens ein Platz auf den diesjährigen Game Awards eingeräumt werden – ob der umstrittene Mario-Film oder die heiß erwartete Serie zu The Last of Us ihre ersten Trailer vorstellen könnten?

Zum Thema Next Gen meint Keighley des Weiteren, es werde "sehr cooles Next-Gen-Zeug" gezeigt. Verbunden mit der Tatsache, dass The Game Awards dieses Jahr mit dem größten Spiele-Lineup seit Beginn seiner Existenz aufwarten soll, wirkt das Ganze ziemlich vielversprechend. Wobei natürlich noch keine Titel oder Unternehmen genannt werden, die bei dem Event womöglich vorkommen könnten. (Quelle: Epic Games)

Wann findet das Event statt?

Wenn ihr euch die Game Awards live ansehen wollt, solltet ihr am 10. Dezember um 2 Uhr morgens einschalten. Natürlich halten wir euch aber auch auf dem Laufenden und berichten über die wichtigsten Neuankündigungen des Abends.

Eine kleine Wunschliste für kommende PS5-Spiele haben wir mithilfe unserer Community auf Facebook erstellt. Teilt ihr die in der Bilderstrecke genannten Wünsche?