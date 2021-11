GTA Trilogy: Ultimativer Grafikvergleich zeigt alle Versionen

Auf YouTube machen erste aufschlussreiche Grafikvergleiche der GTA Trilogy die Runde. Bild: GTA Series Videos.

Mit dem 11. November öffnet GTA Trilogy – Definitive Edition seine Tore und lässt Spieler und Spielerinnen endlich Hand an das Remaster legen. Erste Grafikvergleiche auf YouTube zeigen die Unterschiede der einzelnen Versionen. Und auch richtige Gameplay-Szenen sind mit von der Partie.

GTA Trilogy: Video zeigt Grafikvergleich

Mit dem 11. November ist es soweit und Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition erscheint für PC, PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch.

Endlich können die Klassiker GTA 3, Vice City und San Andreas in neuer Optik mit gleichbleibender Nostalgie genossen werden. Und nachdem sich Rockstar größtenteils bedeckt hielt, sorgen die ersten richtigen Grafikvergleichsvideos für großes Aufsehen.

Um auch in Gameplay-Szenen einen guten Eindruck von den Grafikunterschieden zu bekommen, zeigt IGN eine Gegenüberstellung der Klassiker mit ihren Originalen. Welche Plattform das Video zeigt, wird nicht angegeben.

Schaut euch den direkten Vergleich einmal in diesem Video an:

Verbesserungen aller bisherigen Versionen

Wer noch einen tieferen Blick in die Historie aller erschienen Plattform-Versionen bekommen möchte, kann sich diesen praktischen Vergleich von GTA Series Videos ansehen. Darin werden GTA 3, Vice City und San Andreas jeweils einmal in der Grafik der PS2-, Xbox-Original-, PC-Original-, der 10th-Anniversary-und Definitive-Edition gezeigt:

Unentschlossene sollten jetzt einen guten Eindruck davon haben, wie die Definitive-Edition der GTA Trilogy am Ende aussehen wird. Im Store von Rockstar Games könnt ihr euch die digitalen Versionen aller Plattformen jetzt sichern. Die physischen Versionen für PS4 und Co. erscheinen am 07. Dezember.

