Nintendo Switch: Beliebte Streaming-App landet nach 4 Jahren endlich auf der Konsole

Die Nintendo Switch bekommt endlich eine Twitch-App. (Bildquelle: Deagreez, getty Images)

Nintendo-Fans mussten seit dem Release der Switch insgesamt vier lange Jahre warten, aber jetzt ist es endlich soweit: Die größte Games-Streaming-Plattform kommt jetzt als App auf die Nintendo Switch.

Was lange währt, wird endlich gut: Twitch kommt als App auf die Nintendo Switch. Damit steht euch die bunte Welt der Streaming-Plattform auf eurer Hybrid-Konsole offen. Ihr könnt euch den Service ab jetzt in Nintendos eShop herunterladen.

Twitch: Endlich auf der Nintendo Switch verfügbar

Mit Twitch kommt eine der wohl am sehnsüchtigsten erwarteten Apps endlich auf die Nintendo Switch. Die Plattform bietet eine riesige Fülle an Content und Live-Streams an – von Casual-Gaming über E-Sports-Wettbewerbe bis hinzu Gaming-fremden-Channeln ist ein äußerst umfangreiches Angebot vorhanden. (Quelle: Nintendo-eShop)

Ihr könnt euch nach dem Download der App ganz einfach in eurem Twitch-Account anmelden und eure Lieblings-Streams auf der Switch verfolgen. Dies funktioniert sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus.

Mit der App könnt ihr ebenfalls die Twitch-Chat-Funktion nutzen, benötigt dafür allerdings zusätzlich euer Handy: Auf der Übersichtsseite eures Lieblingskanals müsst ihr dafür einfach auf "An der Unterhaltung teilnehmen" klicken. Dann müsst ihr mit der Twitch-Mobile-App einen QR-Code scannen und könnt den Chat nun auf eurem Handy verfolgen und darauf reagieren.

Switch: Neue App sorgt für Jubel in der Community

Nachdem die Twitch-App bereits auf den Xbox- und PlayStation-Konsolen vertreten ist, kommt sie nun auch auf die Nintendo Switch. Fans können damit nun die Mobilität der Hybridkonsole nutzen – solange sie mit dem Internet verbunden ist. Mit über 30 Millionen täglichen Besuchern und über sieben Millionen Streamern haben sie in jedem Fall ab jetzt Zugang zu einem unendlichen Reichtum an Unterhaltung und Streams zu (fast) jedem erdenklichen Thema.

In unserem Video zeigen wir euch, was wir im Test der neuen Nintendo Switch OLED festgestellt haben:

Nintendo bringt Twitch per App auf die Switch. Nach vier Jahren bekommen Gamer somit nun endlich auch auf der Hybridkonsole Zugang zu der größten Streaming-Plattform der Games-Community.