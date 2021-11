Die Releases in der Kalenderwoche 46. (Bild: Electronic Arts / Nintendo)

Auch die nächsten sieben November-Tage sind voller Releases: Mit Battlefield steht der nächste Shooter-Hit vor der Tür, während Pokémon-Fans mit zwei Remakes bedient werden.

Sherlock Holmes: Chapter One | 16. November

PC / PS5 / Xbox Series X

Entwickler Frogwares hat sich in der Vergangenheit schon öfters mit dem berühmtesten Privatdetektiv der Welt auseinandergesetzt. In Sherlock Holmes: Chapter One will das Studio nun aber dessen Vorgeschichte erzählen, in der Holmes noch jung und rebellisch gewesen ist. Dennoch verfügt er auch hier schon über seinen messerscharfen Verstand, mit dem er irgendwann unzählige Fälle lösen wird.

Auf Basis dieser Prämisse dürft ihr in Sherlock Holmes: Chapter One ein weiteres Mal Ermittlungsarbeit leisten. Alternativ dürft ihr aber eure Probleme mit Gewalt lösen, sofern ihr das für angemessen und richtig haltet. Und was treibt den jungen Holmes an? Der Tod seiner Mutter, dessen mysteriöse Umstände er auf jeden Fall aufklären möchte.

Erlebt in Sherlock Holmes: Chapter One einen noch jungen Meisterdetektiv:

Der Release von Sherlock Holmes: Chapter One findet dabei vorerst nur auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt. Eine Umsetzung für die PlayStation 4 und Xbox One ist zwar in Arbeit, aber dafür benötigen die Entwickler noch etwas mehr Zeit.

The Wild at Heart | 16. November

PS4 / Switch

The Wild at Heart bietet auf dem ersten Blick zwei Inspirationen: Der grafische Stil erinnert an Don't Starve, während die Spielmechaniken eher bei Pikmin einzuordnen sind. In dem Action-Adventure von Moonlight Kids kommandiert ihr eine Schar von Elflingen, die für euch Beute sammeln, Feinde bekämpfen und Rätsel lösen.

Mit den gesammelten Ressourcen lassen sich anschließend neue Gegenstände, Upgrades und Gebäude herstellen, die euch auf eurem Weg durch die Spielwelt weiterhelfen. Nur nachts solltet ihr die Nähe zum Lagerfeuer suchen, denn in der Dunkelheit warten besonders fiese Feinde auf euch und die Elflinge.

Für den PC und die Xbox-Konsolen ist The Wild at Heart bereits im Mai veröffentlicht worden. Nun schiebt das kleine Studio noch einen Release für die PlayStation 4 und Nintendo Switch hinterher.

Marsupilami: Hoobadventure | 16. November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Erst Anfang November veröffentlichte Publisher Microids ein neues Spiel zu den Schlümpfen. In dieser Woche geht es weiter mit einem weiteren Comic-Star: Marsupilami. Der niedliche Dschungelbewohner ist aus Spirou und Fantasio entsprungen und konnte sich danach als eigener Comic inklusive Zeichentrickserie etablieren.

In Marsupilami: Hoobadventure geht es nun um die drei Marsupilamis Punch, Twister und Hope, die unabsichtlich einen verfluchten Sarkophag öffnen und einen bösen Geist befreien. Der verflucht die Tiere des Dschungels, aber ausgerechnet die Marsupilamis sind immun dagegen. Nun gilt es die anderen Tiere zu befreien, indem ihr euch durch einen kunterbunten 2D-Plattformer schlagt.

Wie bereits beim Schlümpfe-Spiel ist auch der Release von Marsupilami: Hoobadventure für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch geplant. Eine Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen ist noch nicht angekündigt.

Marsupilami: Hoobadventure - [Playstation 4] - Tropical Edition

Grow: Song of the Evertree | 16.November

PC / PS4 / Xbox One / Switch

In Grow: Song of the Evertree werdet ihr zum Weltenbauer, denn die Welten von Alaria sind verblasst und der namensgebende Evertree in Vergessenheit geraten. Nur ihr könnt den Baum wieder zum Leben erwecken und selbst entscheiden, wie ihr die Umgebung gestaltet.

Die Entwickler versprechen dabei ein entspanntes Spiel, bei dem ihr in eurem eigenen Tempo die Welt erkunden könnt. Ihr könnt Ressourcen sammeln, Höhlen erkunden oder Rätsel lösen. Mithilfe von Alchemie dürft ihr zudem Weltensamen herstellen, um völlig neue Umgebungen und Städte zu erschaffen und zu verändern – allerdings könnte es auch unerwartete Überraschungen geben.

Beim Release für Grow: Song of the Evertree gehen die Entwickler auf große Plattformreise: Das Spiel erscheint sowohl für den PC als auch für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Eine Portierung für die Next-Gen-Konsolen ist derzeit jedoch noch nicht angekündigt.

Battlefield 2042 | 19. November

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Das neue Call of Duty ist bereits da, jetzt folgt der große Shooter-Konkurrent in diesem Herbst: Battlefield 2042. Drei Jahre hat sich Entwickler DICE Zeit gelassen, um am neuen Serienteil zu schrauben und legt zumindest auf dem PC und den Next-Gen-Konsolen die Messlatte etwas höher.

Erstmals in der Reihe können bis zu 128 Spieler auf den sieben großen Maps unterwegs sein und gegenseitig um die Vorherrschaft kämpfen. Alternativ können sich Spieler im neuen Modus Hazard Zone austoben, bei dem ihr Datenpakete extrahieren und darauf Acht geben müsst, nicht von anderen Teams erschossen zu werden. Oder ihr stürzt euch ins Battlefield Portal und erstellt ganz eigene Spielmodi – sogar auf sechs Klassiker-Maps aus Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 3.

In Battlefield 2042 geht es gewohnt actionreich zu – mit bis zu 128 Spielern gleichzeitig:

Eine Singleplayer-Kampagne fehlt hingegen im Release von Battlefield 2042. Sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen dreht sich alles ausschließlich um den Multiplayer-Modus. Auf der PlayStation 4 und Xbox One ist jedoch die Spielerzahl auf maximal 64 Spieler begrenzt.

Battlefield 2042 - Standard Edition - [Playstation 4]

Pokémon: Strahlender Diamant & Leuchtende Perle | 19. November

Switch

Es ist mal wieder Remake-Zeit: Dieses Mal stehen Pokémon: Diamant und Pokémon: Perl auf dem Tagesplan. Mit Pokémon: Strahlender Diamant & Leuchtende Perle bringt Entwickler ILCA die DS-Versionen generalüberholt auf die Nintendo Switch.

Inhaltlich soll sich dabei nicht so viel ändern. Erneut dürft ihr die Sinnoh-Region erkunden und die Geschichte originalgetreu erleben. Das gilt auch für die Städte und Routen, die komplett übernommen werden. Den größten Sprung machen die Remakes hingegen bei der Optik, die komplett neu ist und im Vorfeld bei Fans für ein paar skeptische Blicke gesorgt hat.

Mit Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es in diesem Jahr zwei Pokémon-Remakes:

Wie für die Pokémon-Reihe gewohnt, gibt es den Release natürlich nur für die aktuelle Nintendo-Plattform. In diesem Fall ist damit die Switch gemeint. Andere Plattformen werden nicht bedient.

Pokémon Strahlender Diamant [Nintendo Switch]

Auch in der dritten November-Woche gibt es kaum Halt bei den Neuveröffentlichungen. Auf der Action-Seite erwartet euch ein neues Battlefield, während Detektiv-Fans mit Sherlock Holmes einen neuen Fall lösen dürfen und Pokémon-Fans ein weiteres Mal Sinnoh besuchen.